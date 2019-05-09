2019-05-09T03:51:21+03:00
Звезды

«Меня убивает, что я не такая красивая, как Дейнерис»: Эмилия Кларк призналась, что завидует своей героине из «Игры престолов»

Британская актриса откровенно рассказала о том, что не могла смотреть на себя в зеркало после двух операций на мозге
Ирина СУХАНОВА
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Актриса жалеет, что ей больше не придется играть роль Дейенерис Таргариен, ведь она прекрасно себя чувствовала в этой роли. Фото: кадр видео.Актриса жалеет, что ей больше не придется играть роль Дейенерис Таргариен, ведь она прекрасно себя чувствовала в этой роли. Фото: кадр видео.
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Эмилия Кларк рассказала о том, как она чувствовала себя после двух операций на мозге. 32-летняя актриса призналась, что она не могла смотреть на себя в зеркало, и лишь со временем ей удалось снова вернуть уверенность в себе. Эмилия снималась в сериале «Игра престолов» 8 сезонов подряд. И только недавно звезда популярнейшей телесаги рассказала, что чуть не умерла от инсульта после съемок первого сезона. Британская актриса перенесла две аневризмы и две тяжелейших операции на мозге: одну в 2011 году, вторую — два года спустя, причем последняя операция едва не убила ее. Тогда ей было всего 24 года.

Сегодня Эмилия говорит, что операции изменили ее взгляд на красоту.

- После моих операций я не хотела смотреть на свое отражение в зеркале. Когда я смотрела на себя, я видела боль в глазах. Мне было очень тяжело, - рассказала актриса в интервью порталу Stylis. - Я даже стала краситься, не глядя на себя в зеркало, и из-за этого я выглядела ужасно. Мое лицо не изменилось, но мои чувства к себе изменились.

В 2011 году, после съемок в первом сезоне "Игры престолов" актриса перенесла субарахноидальное кровоизлияние и операцию на мозге. Фото: кадр видео.

В 2011 году, после съемок в первом сезоне "Игры престолов" актриса перенесла субарахноидальное кровоизлияние и операцию на мозге. Фото: кадр видео.

Эмилия также посетовала, что вместе с окончанием сериала «Игры престолов» она потеряла важную часть своей жизни. Актриса жалеет, что ей больше не придется играть роль Дейенерис Таргариен, ведь она прекрасно себя чувствовала в этой роли.

- Я никогда не буду выглядеть так же хорошо, как Дейнерис. У меня были лучшие профессионалы в мире, занимающиеся прической, макияжем и костюмами, - говорит Кларк. - Я даже не могу уложить волосы, как у Дейенерис. Это разбивает мне сердце, но мне пришлось с этим смириться.

"Я никогда не буду выглядеть так же хорошо, как Дейнерис", - признает актриса. Фото: кадр видео.

"Я никогда не буду выглядеть так же хорошо, как Дейнерис", - признает актриса. Фото: кадр видео.

Ранее в интервью актриса откровенно рассказала о своей болезни. Она перенесли инсульт, ей делали трепанацию черепа, после чего она почти месяц провела в реанимации. По словам звезды, после обеих операций врачи не давали никаких гарантий, что все функции мозга полностью восстановятся, и это ввергало ее в полное отчаяние.

- Когда часть вашего мозга голодает больше, чем одну минуту, она умирает, что и случилось со мной после второй аневризмы, - рассказала актриса. - Доктора смотрели на снимки моего мозга и гадали, какой именно функции я лишусь: «Ну, мы думаем, это может быть ее концентрация, а может быть периферийное зрение». В течение очень долгого времени я думала, что больше не смогу играть и сниматься в кино. Это была настоящая паранойя.

Эмилия признается, что после операций она начала чаще задумываться о смерти, о том, что может уйти из жизни в любой момент. От мрачных мыслей ее спасла работа и съемки в новом сезоне «Игры престолов».

- Ты идешь на съемочную площадку, играешь этакую занозу в заднице, разговариваешь с сотнями людей, и тебя просят работать настолько усердно, как только ты можешь. Именно это спасло меня от постоянных мыслей о смерти, - говорит Эмилия.

Эмилия признается, что после операций она начала чаще задумываться о смерти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эмилия признается, что после операций она начала чаще задумываться о смерти.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первое кровоизлияние в мозг с актрисой случилось, когда она в 2011 году занималась боксом в спортзале. Эмилия почувствовала нестерпимую головную боль. Она едва смогла дойти до раздевалки и потеряла сознание. Девушку на скорой срочно доставили в больницу, где результаты МРТ показали: произошло субарахноидальное кровоизлияние. Этот тип кровоизлияния является опасной для жизни формой инсульта, и треть пациентов умирает сразу или вскоре после приступа. Кровоизлияние случается из-за разрыва аневризмы – истонченных стенок сосудов головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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