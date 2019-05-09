Самые впечатляющие фотографии Парада Победы на Красной площади 9 мая 2019 года

35 пеших расчётов, 130 единиц военной техники - на Красной площади 9 мая 2019 года завершился парад в честь Дня Победы. Мы выбрали самые яркие кадры с торжественного шествия колонн.

Под музыку песни "Священная война" вынесли флаг России и Знамя ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принимал парад министр обороны Сергей Шойгу. В этом году “ЗИЛ” заменили на новейший кабриолет Aurus. Этот автомобиль проекта “Кортеж” был создан специально для военных парадов.

Принимал парад министр обороны Сергей ШойгуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Победы:

- Поздравляю с днем Победы. Днем гордости и скорби. Днем нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, - сказал он.

Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент отметил, как важно сохранять память о той войне:

- Наш народ знает, что такое война. Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это в их честь наши парады, гром салютов и колонны "Бессмертного полка", - произнес Владимир Путин.

Ветераны на трибунеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году впервые советские ЗИЛы, на которых выезжают офицеры, заменили на черные кабриолеты Aurus

Юные зрители парадаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открыли парад по традиции юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Кадетов сменяют курсанты военных академий, а за ними шествуют представители различных родов войск.

Более 13 тысяч военных и курсантов прошли парадными расчетами по Красной площадиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В параде уже четвертый год подряд принимают участие девушки: по брусчатке прошли два сводных парадных расчета женщин-военнослужащих.

В параде уже четвертый год подряд принимают участие девушкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского союза Н.Г. Кузнецова»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый год прохождения колонн военной техники тысячи людей ждут с почти детским восторгом и гордостью. В этом году на брусчатку выехали «Тигры» и «Ярсы», «Панцирь-С» и «Армата», БМП, БТР и даже боевые багги.

Комплексы С-400 «Триумф». Обнаружить воздушную цель система может за 600 километров. А уничтожить — за 400 километров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ярс», стратегический ракетный комплекс, вооруженный межконтинентальной баллистической ракетой разделяющейся головной частьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новинка прошлого года - бронеавтомобиль «Урал»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но возглавляла колонну настоящая легенда - танк Т-34 - машина, во многом решившая исход войны.

Легендарный Т-34Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новейший танк Армата. Экипаж находится в бронекапсуле и управляет движением и стрельбой с помощью новейших телесистемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Планировалось, что в воздух над Красной площадью поднимутся 74 вертолета и самолета – каждый год их число равно числу лет, прошедших с той войны. Но из-за туч, закрывших московское небо с самого утра, от этой части парада пришлось отказаться.

При весе в 14 тонн БМД-4М могут даже плаватьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Боевые машины десанта - на вооружении ВДВ они с апреля 2016 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самоходная гаубица «Мста-СМ» может постоянно менять местоположение и вести прицельный огонь, избегая ответного удараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главными зрителями этого парада, безусловно, были ветераны.

За два часа до Парада трибуны по цвету триколора занимали ветераныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Те, кто прошел ту войну, кто добывал Победу на фронте и в тылу. После парада Президент поднялся на трибуну и пожал руку каждому из находившихся там ветеранов.

Ветеранов пришел поздравить и советский хоккеист Вячеслав Фетисов.Фото: Алиса ТИТКО

КАК ОТМЕЧАЛА 9 МАЯ СТРАНА

Парады проходили в этот день не только в Москве, но и в городах по всей России. Так, в Петербурге в небо поднялись 40 самолетов, истребителей и вертолетов. Над головами горожан пронеслись МиГ и Су, «Аллигатор», «Крокодил», «Ночной охотник» и «Черная акула».

Парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

В небо над Северной столицей поднялись больше двадцати вертолетов и самолетовФото: Артем КИЛЬКИН

КАК ЭТО БЫЛО

Парад Победы 9 мая 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляция с Красной площади