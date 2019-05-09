Самые впечатляющие фотографии Парада Победы на Красной площади 9 мая 2019 года
35 пеших расчётов, 130 единиц военной техники - на Красной площади 9 мая 2019 года завершился парад в честь Дня Победы. Мы выбрали самые яркие кадры с торжественного шествия колонн.
Под музыку песни "Священная война" вынесли флаг России и Знамя ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Принимал парад министр обороны Сергей Шойгу. В этом году “ЗИЛ” заменили на новейший кабриолет Aurus. Этот автомобиль проекта “Кортеж” был создан специально для военных парадов.
Принимал парад министр обороны Сергей ШойгуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Победы:
- Поздравляю с днем Победы. Днем гордости и скорби. Днем нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, - сказал он.
Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент отметил, как важно сохранять память о той войне:
- Наш народ знает, что такое война. Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это в их честь наши парады, гром салютов и колонны "Бессмертного полка", - произнес Владимир Путин.
Ветераны на трибунеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этом году впервые советские ЗИЛы, на которых выезжают офицеры, заменили на черные кабриолеты Aurus
Юные зрители парадаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Открыли парад по традиции юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Кадетов сменяют курсанты военных академий, а за ними шествуют представители различных родов войск.
Более 13 тысяч военных и курсантов прошли парадными расчетами по Красной площадиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В параде уже четвертый год подряд принимают участие девушки: по брусчатке прошли два сводных парадных расчета женщин-военнослужащих.
В параде уже четвертый год подряд принимают участие девушкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского союза Н.Г. Кузнецова»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Каждый год прохождения колонн военной техники тысячи людей ждут с почти детским восторгом и гордостью. В этом году на брусчатку выехали «Тигры» и «Ярсы», «Панцирь-С» и «Армата», БМП, БТР и даже боевые багги.
Комплексы С-400 «Триумф». Обнаружить воздушную цель система может за 600 километров. А уничтожить — за 400 километров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Ярс», стратегический ракетный комплекс, вооруженный межконтинентальной баллистической ракетой разделяющейся головной частьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новинка прошлого года - бронеавтомобиль «Урал»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Но возглавляла колонну настоящая легенда - танк Т-34 - машина, во многом решившая исход войны.
Легендарный Т-34Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новейший танк Армата. Экипаж находится в бронекапсуле и управляет движением и стрельбой с помощью новейших телесистемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Планировалось, что в воздух над Красной площадью поднимутся 74 вертолета и самолета – каждый год их число равно числу лет, прошедших с той войны. Но из-за туч, закрывших московское небо с самого утра, от этой части парада пришлось отказаться.
При весе в 14 тонн БМД-4М могут даже плаватьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Боевые машины десанта - на вооружении ВДВ они с апреля 2016 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самоходная гаубица «Мста-СМ» может постоянно менять местоположение и вести прицельный огонь, избегая ответного удараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Главными зрителями этого парада, безусловно, были ветераны.
За два часа до Парада трибуны по цвету триколора занимали ветераныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Те, кто прошел ту войну, кто добывал Победу на фронте и в тылу. После парада Президент поднялся на трибуну и пожал руку каждому из находившихся там ветеранов.
Ветеранов пришел поздравить и советский хоккеист Вячеслав Фетисов.Фото: Алиса ТИТКО
КАК ОТМЕЧАЛА 9 МАЯ СТРАНА
Парады проходили в этот день не только в Москве, но и в городах по всей России. Так, в Петербурге в небо поднялись 40 самолетов, истребителей и вертолетов. Над головами горожан пронеслись МиГ и Су, «Аллигатор», «Крокодил», «Ночной охотник» и «Черная акула».
Парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
В небо над Северной столицей поднялись больше двадцати вертолетов и самолетовФото: Артем КИЛЬКИН
КАК ЭТО БЫЛО
Парад Победы 9 мая 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляция с Красной площади
ИСТОЧНИК KP.RU