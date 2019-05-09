В Черногории приговорили подозреваемых в подготовке путча россиян к 15 и 12 годам тюрьмы

В особый день для всей Европы в Черногории завершилось расследование громкого дела - подготовки госпереворота осенью 2016 года. Сегодня суд огласил приговор 12 обвиняемым — гражданам Черногории и Сербии, а также двум россиянам - Эдуарду Широкову и Владимиру Попову. Как утверждала прокуратура Черногории, подозреваемые готовили путч и даже планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Но в эту версию мало кто поверил. Доказательства следствия были неубедительны. А версия, что история с путчем — это инсценировка властей Черногории с целью повлиять на парламентские выборы, которые проходили осенью 2016 года, куда более правдоподобная.

По делу о подготовке госпереворота проходили 14 человек, часть из них признали вину в обмен на смягчение наказания. Судья Сузана Мугоша объявила, что все они признаны виновными. Лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич получили по 5 лет лишения свободы.

Россияне Эдуард Широков и Владимир Попов, которых называют «русскими националистами» и организаторами госпереворота в Черногории, были приговорены заочно к 15 годам и 12 годам, соответственно.

Ранее спецпрокуратура Черногории требовала максимально строгого наказания для граждан РФ - вплоть до 40 лет лишения свободы.

В ходе следствия высказывались предположения, что Широков и Попов никто иные, как сотрудники российских спецслужб. По данным польской разведки, настоящая фамилия Эдуарда Широкова — Шишмаков. Он неоднократно посещал европейские страны по поддельному паспорту.

- Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, отдавая себе отчет, зная, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, посягать на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО, - заявила судья Сузана Мугоша в ходе оглашения приговора.

Москва неоднократно отрицала причастность россиян к черногорскому путчу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что все обвинения были нужны для того, чтобы оправдать вступление в НАТО перед народом Черногории.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Игорь Дамьянович, журналист (Черногория)

- Власти Черногории неслучайно выбрали 9 мая - День Победы над фашизмом - в качестве дня оглашения приговора по делу о госперевороте. Сегодняшнее заседание очень напоминает судебные процессы, которые проводил главный судья «третьего рейха» Роланд Фрейслер.

В деле о путче в Черногории не было никаких доказательств. А решение суда состояло из абсурдных доводов, которые не были ничем подкреплены.

Этим процессом власти Черногории думали осудить Сербию, Россию, но вместо этого - осудили себя. Большая часть населения страны крайне негативно относилось и относится к этому сфабрикованному делу. Не исключено, что сегодняшний приговор может спровоцировать народные волнения и возмущение.

МНЕНИЕ

«Русские готовили переворот в Черногории»?!! Чепуху-то не несите

Георгий БОВТ

Запад дошел уже до такой паранойи, что по его мнению — если человек постоял рядом с главой МИД РФ Лавровым – он уже заговорщик (подробности)