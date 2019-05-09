Этот автомат бьет гораздо кучнее предшественников: на Параде Победы 9 мая впервые показали новый АК-12

Если кто-то считает, что на Параде Победы «не было показано ничего нового», то он ошибается. Вы обратили внимание на черные новенькие автоматы руках десантников? Это АК-12 - совершенно новые автоматы, принятые на вооружение всего лишь четыре месяца назад. Они уже «служат» в подразделениях Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.

Официально разработка нового автомата на «Ижмаше» началась в 2011 году. А уже на следующий год появился автомат Калашникова 5-го поколения с рабочим названием АК-12. Ну и чем же он любопытен?

В АК-12 ижевские конструкторы устранили большинство недостатков предыдущих «калашей». Есть немало и усовершенствований, которые не сразу бросаются в глаза даже много послужившему военному. У создателей этого модернизированного оружия, когда они на своем, специфическом языке, рассказывают о своем детище. Набирайтесть терпения:

- Новый автомат мы оснастили двусторонней кнопкой затворной задержки, существенно ускорившей перезарядку. Появился двусторонний четырехпозиционный предохранитель-переводчик видов огня с тремя режимами стрельбы: одиночные выстрелы, непрерывная очередь, стрельба с отсечкой по три выстрела. При этом сохранилось и положение «предохранитель». Рычаг удобно размещается над пистолетной рукояткой управления огнем - выключение предохранителя и переключение режимов стрельбы осуществляется одной рукой. Конструкция также предотвращает попадание пыли и грязи внутрь ствольной коробки…

Рассказ конструкторов о новом о новом автомате можно слушать бесконечно.

А те бойцы, которые уже немало постреляли из него, в один голос говорят, что АК-12 в отличие от своих предшественников «бьет гораздо кучнее».