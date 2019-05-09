Елена Бондаренко из Киева: Теперь в рядах нашего «Бессмертного полка» - десятки тысяч. А радикалов режима Порошенко я не видела

9 мая весь мир празднует День Победы. В Киеве тоже помнят и чтут память предков. Обозреватель "КП" связался с киевлянкой Еленой Бондаренко, бывшим депутатом Верховной рады Украины, дабы узнать какова обстановка в столице Украины в этот день.

- Лена, с праздником, с Днём Победы!

- Спасибо, Саша.

- Вы же в Киеве сейчас.

- Да, вот только что пришли из Парка Славы, где возложили цветы.

- Нам уже показали по телевидению прямые включения из Киева - там такое грандиозное шествие. Это - впервые так. Сколько примерно народу пришло?

- Ну, не впервые. Просто - скажем так - такие шествия были у нас каждое 9-е мая - с переменным успехом и с переменными условиями проведения.

В этот раз тоже очень много полиции, оцепление...

Но - не иссякает поток людской. Все, кто мог, уже с 9 утра в Парк Славы пришли, возложили цветы. Был даже молебен... Проводили его представители Московского патриархата. Так что, у нас - День Победы.

9 мая весь мир празднует День Победы. В Киеве тоже помнят и чтут память предков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сколько примерно участвует сегодня в этих мероприятиях?

- Саш, я не могу оценить... Но это точно - десятки тысяч людей. Причём - День Победы отмечают не только в Киеве. Точно такие же мероприятия проводят все, кто посчитал нужным придти. И в Днепропетровске, и в Одессе, и в Харькове - это по всей стране. Даже во Львове. В Ивано-Франковске, в Хмельницком, в Ровно...

- Вот мы помним - в прошлые годы Георгиевские ленточки с людей срывали, обижали ветеранов... Как в этом году?

- К сожалению, я не видела сегодня ни одного человека с Гергиевской лентой, - потому что это запрещено, и поэтому на входе на массовые мероприятия их просили снимать... Дабы "не разжигать" - я так понимаю. Не было никаких конфликтов и драк.

Люди пришли - с цветами. Пришли целыми семьями - с детьми, с внуками.

- И ещё в этом году я не заметил - раньше показывали этих вот националистов - которые оскорбляли, бандеровцев...

- Я не видела их сегодня... Где-то они, возможно, собирались, горевали.

И нужно не забывать, что ситуация в стране все же поменяется с приходом нового президента. Не думаю - прямо в лучшую сторону, но - в какую-то другую. Сегодня управляемых режимом Порошенко радикалов я не видела.

- Ещё прошла информация, что задержали Бережную - одну из инициаторов проведения праздника Дня Победы.

- Я не в курсе, узнаю только от вас. Но предполагаю, что такое может быть. В прошлом году была подобная ситуация.

- С Днём Победы.

- С праздником!

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