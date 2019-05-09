Воспоминания о параде

Память свежими клиповыми «кусками» возвращает меня на Красную площадь, где недавно завершился Парад Победы. В хронологическом порядке мелькает грустная физиономия тележурналиста, сообщающего народу об отмене воздушной части парада. Молочной плотности облачность над Москвой, закутавшая главный эшелон пролета авиации вынудила руководство Минобороны не рисковать летчиками, боевыми машинами, людьми на земле. Ведь даже Останкинская башня стояла почти по пояс в этом сероватом «молоке». Гигантской стае из 74 машин в такой ситуации (при нижней кроме видимости в 150-200 метров) лететь на бешеной скорости было опасно. Как говорится, береженого Бог бережет. Не хватало еще, чтобы священный праздник Победы дал нам траурный повод для похорон…

Владимир Путин на Параде ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запомнился седой ветеран, неожиданно поблагодаривший Путина за Крым, запомнился и сам Путин, стоя вместе с министром обороны встречавший марширующие парадные «коробки» (когда-то тогдашние президент России Медведев и министр обороны Сердюков делали это сидя, чем вызвали ворчание служивого и цивильного люда – «Даже Император такого не допускал!»). А еще как-то особо запомнился тот кусок торжественной речи Путина, когда он с «наждачком в голосе» и особым акцентом говорил о тех, кто перевирает историю Великой Победы и дурачит молодые поколения. То был явный призыв к защите правды о Победе.

Министр обороны Российской Федерации Сергей ШойгуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не выпадает из калейдоскопического ряда моих воспоминаний о Параде и фигура Нурсултана Назарбаева – бывшего президента Казахстана и единственного сановитого зарубежного политика-тяжеловеса. Других не было. У других были свои праздники Победы и свои военные парады. Не приехать в Москву в такой день – это их право, чай сейчас не времена ЦК КПСС, и Путин «за неуважение» на ковер в Кремль не вызовет и нагоняя не устроит. Так что либеральное злорадство на сей счет – пустое. Ну а то, что страны – наши союзники в борьбе с фашизмом, ради приличия даже уборщиц посольских не прислали – это тоже их дело. Другого мы не ждали. Вон Шойгу каждый год зовет на танковый биатлон полторы сотни стран, но те, которые живут на американском поводке, боятся окрика хозяина из Вашингтона и к нам на состязания не едут. Все сейчас политизируется Западом в отношении России – экономика, наука, культура, спорт и даже праздники, где нам есть что вместе отметить. А вот военных атташе стран НАТО, мне кажется, если бы и не позвали на парад в качестве гостей, они бы сами напросились. Цепкие взгляды разведчиков с дипломатической трибуны и объективы их фотокамер трудолюбиво шарили по нашей боевой технике на параде. Мы не скрывали того лучшего что имеем (помолчим пока о том, что еще есть в загашнике оборонки – придет время, с гордостью покажем). Хотя иные наши обыватели позевывали у телевизора хмельным ртом и роптали: «Ничего нового на сей раз не показали». Новая боевая техника – это не ребенок, который может рождаться каждые девять месяцев. А то, что прошумело-прогрохотало у стен Кремля, создавалось иногда многими десятилетиями. Тут, если по секрету, у нас и другой расчет есть – некоторое свое боевое суперновье придержать до юбилейного Парада Победы-2020. Только не слушайте тех идиотов-демагогов, которые брызжут на вас серной кислотой злобы и желчно скулят: «Зачем мы бряцаем оружием?!». А мы не бряцаем. Мы просто показываем народу и миру, что России есть чем защищаться, - если че…

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