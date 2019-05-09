"Делала мейкап ветеранам?": Малахов удивился гламурной модели на Параде

В скандал вокруг пригласительных на парад Победы, которые вместо ветеранов Великой Отечественной войны получают гламурные модели, вмешался телеведущий Андрей Малахов. Шоумен обратил внимание на некоторых гостей на Красной площади 9 мая.

Андрей Малахов искренне удивился присутствию на параде Победы основательницы студии красоты Лии Диановой. Телеведущему было странно увидеть гламурную девушку среди героев Великой Отечественной войны.

"Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мейкап ветеранам?", - ехидно предположил Андрей Малахов.

Андрей Малахов возмутился гламурным гостям парада Победы

Он разместил фото девушки в своем блоге. Дианова похвасталась в соцсети снимком с подругой. Девушки в руках держат пилотки и улыбаются.Они стоят на фоне военных на Красной площади.

Подписчики телеведущего поделились на два лагеря. Одни отметили, что таким персонажам действительно не место на параде Победы рядом с ветеранами. Другие не увидели ничего страшного в том, что гламурные модели стали гостями праздника, заявив, что никакого вреда от таких девушек нет.

Стоит отметить, что Андрей Малахов оказался далеко не первым, кто возмутился присутствию на параде Победы гламурных гостей. Ранее свое негодование высказывал шоумен Рустам Солнцев. По его словам, главные места на великом празднике все больше занимают звезды шоу-бизнеса, а не ветераны. В качестве примеров он называл фамилии юмориста Михаила Галустяна, Стивена Сигала, а также певиц Зары и Алсу.

Ранее пользователи соцсетей возмутились тем, что приглашение на парад Победы получила блогерша и модель Александра Маркина. Она опубликовала именное приглашение, заявив, что ее позвал туда молодой человек. "Пригласил меня на парад мой молодой человек, а не правительство", - оправдывалась гламурная красавица, отвечая на недовольство подписчиков в блоге.

Напомним, парад состоялся на Красной площади утром 9 мая. В нем приняли участие 13 тысяч человек, воздушную часть отменили из-за плохой погоды.