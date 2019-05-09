2019-05-09T19:42:18+03:00
День Победы

Он вернулся!

Главная фотография к Дню Победы
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Знаменитая архивная фотография, на которой запечатлено, как сын встречает отца-фронтовика в 1945 году.Знаменитая архивная фотография, на которой запечатлено, как сын встречает отца-фронтовика в 1945 году.Фото: СОЦСЕТИ
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Когда-то историк Александр Мясников сказал мне «Войну выиграли 40-летние мужики, пришли своей тяжелой походкой и сломали хребет фашисту. Ты посмотри на фотографии 1945 года, много там веселых молодых лиц? Усы, бороды, морщины и натруженные руки».

И он, скорее всего, прав.

Для меня символ Победы не та великая фотография с флагом над Берлином, а вот эта. Солдат вернулся со страшной войны туда, где руины, пожарища и его сын ходит босиком, и где надо начинать все заново. Но через 15 лет они полетят в космос.

С Днем Победы!

Бессмертный полк в Москве с высоты птичьего полёта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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