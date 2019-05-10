2019-05-09T21:10:19+03:00
Спорт

Россия - Норвегия 10 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

Хоккей, матч Россия - Норвегия. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 мая 2019. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия начнет чемпионат мира по хоккею 2019 матчем против команды Норвегии.Россия начнет чемпионат мира по хоккею 2019 матчем против команды Норвегии.Фото: REUTERS
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Еще никогда за последние годы у сборной России по хоккею не было такого невероятно мощного состава. Малкин, Кучеров, Овечкин - такой тройкой можно "вынести" кого угодно. Команда Ильи Воробьева 10 мая возьмет старт на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Первый соперник - Норвегия. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Россия - Норвегия 10 мая 2019.

Статистика личных встреч Россия - Норвегия 10 мая 2019

На чемпионатах мира по хоккею сборные России и Норвегии играли между собой шесть раз. И все шесть игр выигрывали российские хоккеисты. В последний раз команды встречались в Москве 16 мая 2016 года и наши выиграли тогда 3:0.

Прогнозы на матч Россия - Норвегия 10 мая 2019

Сборная России. по мнению букмекеров, фаворит матча Россия - Норвегия на ЧМ-2019 по хоккею.

Точное время начала матча Россия - Норвегия 10 мая 2019

Трансляция матча Россия - Норвегия 10 мая 2019

Где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 2019 Россия - Норвегия 10 мая 2019

Трансляция матча Россия - Норвегия 10 мая 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 17:15 по московскому времени.

Россия - Норвегия 10 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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