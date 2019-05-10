2019-05-09T21:18:17+03:00
Спорт

Локомотив - Рубин 10 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Локомотив - Рубин 10 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 28 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" должен по итогам сезона стать вторым после "Зенита"."Локомотив" должен по итогам сезона стать вторым после "Зенита".Фото: Александр ГЛУЗ
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Московский "Локомотив" сыграет один из своих последних матчей в сезоне в Черкизово с казанским "Рубином". После поражения от тульского "Арсенала" в прошлом туре команда Юрия Семина лишилась шансов на чемпионство и теперь ее главная мотивация - место в групповом этапе Лиги Чемпионов, а этого можно добиться только вторым местом по итогам сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Рубин 10 мая 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Рубин 10 мая 2019

33 игры команды провели между собой в чемпионатах России по футболу. 10 побед на счету каждого из клубов, а остальные 13 игр завершились вничью.

Прогнозы на матч Локомотив - Рубин 10 мая 2019

"Локомотив" - фаворит поединка против "Рубина".

Телетрансляция матча Локомотив - Рубин 10 мая 2019

Трансляция матча Локомотив - Рубин 10 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Локомотив - Рубин 10 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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