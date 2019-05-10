Локомотив - Рубин 10 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата России по футболу

Московский "Локомотив" сыграет один из своих последних матчей в сезоне в Черкизово с казанским "Рубином". После поражения от тульского "Арсенала" в прошлом туре команда Юрия Семина лишилась шансов на чемпионство и теперь ее главная мотивация - место в групповом этапе Лиги Чемпионов, а этого можно добиться только вторым местом по итогам сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Рубин 10 мая 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Рубин 10 мая 2019

33 игры команды провели между собой в чемпионатах России по футболу. 10 побед на счету каждого из клубов, а остальные 13 игр завершились вничью.

Прогнозы на матч Локомотив - Рубин 10 мая 2019

"Локомотив" - фаворит поединка против "Рубина".

Телетрансляция матча Локомотив - Рубин 10 мая 2019

Трансляция матча Локомотив - Рубин 10 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.