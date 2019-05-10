Юрий Лужков: Сергей Доренко очернял и Евгения Примакова, и меня. Но он умер, и я не хочу ему вдогонку говорить бранные слова

- Юрий Михайлович, вот не стало нашего коллеги Сергея Доренко.

- Да...

Юрий Лужков: «Сергей Доренко очернял и Евгения Примакова, и меня. Но он умер, и я не хочу ему вдогонку говорить гадости» 00:00 00:00

- Многие помнят, что у вас в своё время были непростые отношения с ним. Вот, хотелось бы - ваше мнение.

- Вот так - сразу?

- Можно я все же включу диктофон?

- Ну, ладно - включай...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707977" frameborder="0"></iframe> К редакции радиостанции "Говорит Москва" несут цветы.

- Ну, я знаю - независимо от того, как у вас складывается с журналистом, вы - к нему всегда - с вниманием.

- Да. Да... (небольшая пауза) Э-э...

Да, конечно - память все время возвращается к тому времени, когда мы с Евгением Максимовичем Примаковым формировали иную систему принципов жизни в нашей стране. И, конечно, против этого очень основательно противодействовали силы - те, которые были во власти.... И эта власть использовала и средства информации - для того, чтобы очернить и Примакова, и Лужкова... И нашу партию, которую мы формировали для того, чтобы по-другому организовывать жизнь в нашей стране.

И Сергей Доренко был в числе, я бы сказал, первых, кто занимался этим делом.

Но - человек ушёл из жизни. И я не хочу, как человек православный, туда, вдогонку говорить какие-то слова... Говорят, об ушедшем - или ничего, или - хорошее. Хорошего не могу сказать. Вот... А плохое...

Не поворачивается язык - из своих принципов, которые я уже объявил, что, наверное, о человеке ушедшем - вдогонку - говорить какие-то бранные слова - это не моё.

Ну, вот - первое, что я хотел сказать.

- Извините, что такие печальные разговоры в такой день. Все равно - с Днём Победы вас.

- Да, ладно, Саша... 9 мая - самый важный праздник, самый важный день в нашей жизни. И раньше был - после 45-го, и с каждым годом этот день становится ещё более понятным с точки зрения того, что совершил советский народ, какую Великую Победу он принёс и стране, и миру...

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