Катю Лель продолжает преследовать НЛО

Певица Катя Лель вновь заговорила об НЛО. Однако на этот раз пришельцев увидела не только известная исполнительница, но и ее единственная дочь Эмилия Кузнецова.

Катя Лель в своем блоге разместила видеозапись, на которой, как она уверяет, видны два НЛО. "Эми. Их две. Раз-два!", - обратилась к своей десятилетней дочери Эмилии Кузнецовой певица. И показала наследнице на две яркие точки на небе.

Видеосъемку исполнительница хита "Мой мармеладный" вела с балкона своего номера в Кисловодске. На записи действительно видны некие точки, которые медленно движутся по небу.

katyalelofficial Катя Лель и ее инопланетяне

Катя Лель решила, что ее вновь преследуют пришельцы. По ее словам, существа с других планет всегда рядом.

Катя Лель некоторое время назад заявила, что побывала в плену у представителей внеземной цивилизации. Звезда рассказала, что в 16 лет видела инопланетян. По словам певицы, ее похитили на корабль, а затем вернули на Землю.

katyalelofficial Катя Лель с дочкой Эми

При этом пришельцы выдернули у Кати Лель несколько зубов. Однако боли она не чувствовала. Зато, как утверждала певица, после общения с пришельцами она обрела дар читать чужие мысли, а также сочинять музыку.

После того, как в ее родном Нальчике местные жители узнали, что у нее был контакт с внеземной цивилизацией, девушку начали преследовать уфологи. Катя пришлось сбежать в Москву, где она стала знаменитой.