2019-05-10T16:36:57+03:00
Звезды

Катю Лель продолжает преследовать НЛО

Однажды певица, по ее признанию, уже осталась без зубов после встречи с пришельцами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Катя Лель некоторое время назад заявила, что побывала в плену у представителей внеземной цивилизацииКатя Лель некоторое время назад заявила, что побывала в плену у представителей внеземной цивилизацииФото: Борис КУДРЯВОВ
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Певица Катя Лель вновь заговорила об НЛО. Однако на этот раз пришельцев увидела не только известная исполнительница, но и ее единственная дочь Эмилия Кузнецова.

Катя Лель в своем блоге разместила видеозапись, на которой, как она уверяет, видны два НЛО. "Эми. Их две. Раз-два!", - обратилась к своей десятилетней дочери Эмилии Кузнецовой певица. И показала наследнице на две яркие точки на небе.

Видеосъемку исполнительница хита "Мой мармеладный" вела с балкона своего номера в Кисловодске. На записи действительно видны некие точки, которые медленно движутся по небу.

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Катя Лель и ее инопланетяне
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Катя Лель решила, что ее вновь преследуют пришельцы. По ее словам, существа с других планет всегда рядом.

Катя Лель некоторое время назад заявила, что побывала в плену у представителей внеземной цивилизации. Звезда рассказала, что в 16 лет видела инопланетян. По словам певицы, ее похитили на корабль, а затем вернули на Землю.

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Катя Лель с дочкой Эми
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При этом пришельцы выдернули у Кати Лель несколько зубов. Однако боли она не чувствовала. Зато, как утверждала певица, после общения с пришельцами она обрела дар читать чужие мысли, а также сочинять музыку.

После того, как в ее родном Нальчике местные жители узнали, что у нее был контакт с внеземной цивилизацией, девушку начали преследовать уфологи. Катя пришлось сбежать в Москву, где она стала знаменитой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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