150 тысяч волонтеров помогли организовать Дня Победы в разных регионах России

9 мая по всей стране - в больших городах и малых поселках - отгремели праздничные мероприятия в честь 74-летия Победы над фашизмом. В этом году их помогали организовать и провести уже более 150 тысяч добровольцев, активистов движения «Волонтеры Победы».

Причем подготовка началась еще за несколько месяцев. Ребята, желающие стать добровольцами, проходили обучение, узнавали подробнее о волонтерской деятельности и ее главных задачах, встречались с ветеранами.

СОПРОВОЖДЕНИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

География такой посильной помощи - вся большая страна. Так, например, в далеком Камчатском крае, который в силу часовых поясов первым в России начинает отмечать День Победы, более 300 ребят-добровольцев помогали проводить парад Победы и шествия «Бессмертного полка».

- Мы сопровождали ветеранов, раздавали Георгиевские ленты, работали на полевых кухнях, - рассказывает Волонтер Победы Антон Ковалев. - Также рассказывали всем желающим, как можно найти информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Волонтеры Победы были повсюду. Например, в 30-тысячном городке Шарыпово (Красноярский край) участники движения помимо координации «Бессмертного полка» провели флешмоб «Мы помним» - жители города увидели несколько отрывков из «Василия Теркина» в исполнении активистов, а потом вместе с волонтерами танцевали вальс под мелодии военных лет.

- Самым волнительным и важным мероприятием для Волонтеров Победы является, конечно же, 9 мая, - говорит Волонтер Победы из Республики Крым Дмитрий Капорский. - Это бешеные ритмы сердца, волнение, когда ты выходишь на площадь с десятками тысяч людей. И идешь в одном строю с Героями. «Бессмертный полк» - это то, что заставило меня узнать больше о нашей с вами общей истории.

Шествие тысяч людей с портретами своих родных, воевавших с фашизмом, в последние годы стало самой яркой традицией Дня Победы. В Москве в сопровождении «Бессмертного полка» поучаствовали более 3 тысяч волонтеров. Они сопровождали ветеранов, стояли в живой цепи, помогали городским службам, работали с трибунами уже непосредственно на Красной площадки.

Волонтер Богдан Климочко, который как раз помогал на шествии «Бессмертного полка», рассказывает, что в предыдущие годы он мечтал однажды пронести по Тверской портрет своего Героя. И вот 11 апреля он нашел в архивах данные о своем героическом прадеде.

- Банных Иван Филиппович, 1919 года рождения, поступил на службу в сентябре 1939 года и прошёл всю войну от первого до последнего дня, - говорит Богдан.

САМОМУ СТАРШЕМУ ВОЛОНТЕРУ 69 ЛЕТ

- Я очень рада, что так много неравнодушных людей не остались в стороне, а вошли в команду Волонтеров Победы и теперь помогают в организации самого главного праздника страны, - отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы», руководитель Движения, член Центрального Штаба ОНФ Ольга Амельченкова. - Среди наших волонтеров не только молодежь, но и представители старшего поколения. Самому взрослому волонтеру 69 лет.

В подготовке и проведении парада на Красной площади в Москве участвовали победители ежегодного конкурса «Послы Победы», которое волонтерское движение проводит каждый год.

- В этом году участниками конкурса «Послы Победы» стали 250 волонтеров из 81 региона России и 45 стран мира, - сообщила Амельченкова. - На конкурс было подано более 5 000 заявок.

Да-да, в рядах «Волонтеров Победы» теперь есть и иностранные участники. 9 мая они поучаствовали в сопровождении торжественных мероприятия в городе-герое Туле. В 2020 году лучшие из них запустят в своих странах проект «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».

- Мой дедушка был участником Второй мировой войны, - говорит серб Папп Игнац Браниславович, финалист конкурса «Послы Победы». - И я рад, что смог узнать больше об этих событиях. Горд, что смог представить Сербию в Международном проекте Волонтеров Победы!

В следующем году Россия будет отмечать 75-летие Великой Победы. Волонтеры уже начали подготовку. По всей стране будут открыты 8 окружных центров подготовки добровольцев. Параллельно формируется и международная команда волонтеров.