Дочери Доренко едва не подрались с его женой Юлией прямо на кладбище

Между старшими детьми Доренко от первого брака и его второй женой Юлией никогда не было нормальных отношений. Дело в том, что 9 лет назад Сергей ушел от своей жены Марины, с которой прожил 30 лет, к молодой журналистке, своей сотруднице Юлии Силявиной. В этом союзе тоже появились дети - Варя и Вера 9 и 10 лет.

Старшие дочки Екатерина и Ксения так и не смогли принять поступок отца. Первое время после развода совсем не общались. Потом наладили отношения с Доренко. Но не с его новой женой.

И похоже общее горе тоже не смогло примирить женщин.

Сегодня Юлия Доренко приехала на Троекуровское кладбище, чтобы оформить все необходимые процедуры, связанные с погребением. При этом она распорядилась кремировать тело супруга.

9 лет назад Сергей ушел от своей жены Марины, с которой прожил 30 летФото: Мила СТРИЖ

- Но это категорически не понравилось дочерям. Они оказались на кладбище в это же время. Женщины (Катерин и Ксении больше 30) начали кричать на Юлю. - Рассказал "КП" сотрудник Троекуровского кладбища. - Знаю, что чуть не подрались. Даже полиция приехала. Дочки заявили, что это Юля виновата в смерти отца. Чуть ли не она его отравила, потому и хочет теперь поскорее тело сжечь, чтобы замести следы. Они же настаивают на погребении в гробу.

Приехавшим сотрудникам полиции девушки так же пытались доказать, что Юля желала смерти их отцу. Даже заявление пытались тут написать. Но ничего у них не приняли. У нас на Троекуровском сегодня все это событие обсуждают.

Сотрудник кладбища отметил, что все три женщины очень расстроены.

- Видно, что большое горе у них. У нас драки у гроба, кстати, случаются периодически. Люди не могут сдержать эмоций.

Похороны Доренко назначены на 12 мая.

- Сын Прохор общается со всеми - и с Юлей и с сестрами. Надеюсь, он сможет их всех как-то успокоить, - говорит коллега Доренко Сергей К. - На погребении будет очень много людей. Сергея Леонидовича знала и любила вся Россия.

Комментарий юриста Александра Сыромятникова :

- Законная супруга, а Юлия Доренко именно такой и является, имеет все права распорядиться похоронами по своему усмотрению. Кремировать или хоронить в гробу ей решать, не детям. Не думаю, что Екатерине и Ксении удастся что-либо. Максимум, примут у них заявление, устроят проверку доследственную. Но что проверять, когда судебно-медицинские эксперты уже установили причину смерти. И никакого криминального подтекста в ней нет.

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