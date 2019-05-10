2019-05-10T20:53:01+03:00
Спорт

"Локомотив" разгромил казанский "Рубин" 4:0 и стал еще ближе к Лиге Чемпионов

У команды Юрия Семина теперь есть запас перед конкурентами в двух последних играх сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" сыграл против казанского "Рубина" на своем поле."Локомотив" сыграл против казанского "Рубина" на своем поле.Фото: Евгений НЕСЫН
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В пятницу, 10 мая, в Москве на стадионе "РЖД Арена" был сыгран третий матч 28 тура чемпионата России по футболу. "Локомотив", который ведет отчаянную гонку за местом в Лиге Чемпионов и который должен будет в следующую среду сыграть полуфинал Кубка России, принимал на своем поле казанский "Рубин". Клуб из столицы Татарстана некоторое время назад уже приезжал в Москву и успел наделать шума, сыграв вничью 1:1 со "Спартаком" в Тушино.

Открылся матч минутой молчания в память о погибших при ЧП с самолетом в аэропорту "Шереметьево" 5 мая. Тогда при заходе на аварийную посадку загорелся борт рейса Москва - Мурманск. Из 78 человек, которые находились на борту самолета, погиб 41.

"Локомотиву" же не нужны были подобного рода неожиданности в борьбе за место в групповом этапе Лиги Чемпионов. И команда Юрия Семина в начале игры решила сразу же взять "с места в карьер".

Уже на 3-й минуте в штрафной "Рубина" сносят Алексея Миранчука. Судья назначает пенальти, на фан-секторе "Локомотива" мощный рев радости. И по принципу "брат за брата" к мячу подошел Антон Миранчук. Он развел по разным углам ворот мяч и голкипера казанского "Рубина" - 1:0!

Но не успел "Рубин" получить первый удар, как был отправлен в нокдаун вторым голом в этой игре. И кто забил? Федор Смолов! После рейда по флангу Жемалетдинова последовал пас низом и Федя сделал счет 2:0 в этой игре уже на 10-й минуте. Отличное начало для "Локомотива" и дальше игра была целиком за хозяевами. Для Смолова это был первый мяч, начиная с 13 апреля. И седьмой суммарно в сезоне, шесть из которых он забил за "Локомотив".

Третьего гола в поединке пришлось ждать очень долго. На 73-й минуте матча "Локомотив" подал угловой и выше всех в штрафной "Рубина" выпрыгнул польский легионер Гжегож Крыховяк. Удар под перекладину застал вратаря "Рубина" врасплох - 3:0, мяч в сетке и вопросов о победителе вообще не имеется. На 83-й минуте "Рубин" мог сквитать один гол, но ничего не вышло - Игорь Коновалов с пенальти пробил мимо ворот.

На 87-й минуте матча точку поставил молодой игрок "Локомотива" Хвича Кварацхелия, забивший четвертый мяч в игре. И первый в Премьер-Лиге для этого футболиста.

"Локомотив" после победы над "Рубином" 4:0 набирает 52 очка в турнирной таблице, отрываясь на 5 баллов от "Краснодара". А до ЦСКА - семь очков. И армейцы Москвы становятся дальше от группового этапа Лиги Чемпионов будущего сезона. Им точно необходимо послезавтра победить "Зенит" в Санкт-Петербурге. А "Краснодару", если он хочет быть вторым по итогам сезона, необходимо расправиться с "Енисеем" в гостях уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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