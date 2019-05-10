"Теперь игра против "Ростова" для нас самая важная": Юрий Семин после разгрома "Рубина" сосредоточен на будущем
Футболисты московского "Локомотива" разгромили на своем поле со счетом 4:0 казанский "Рубин" в 28 туре чемпионата России по футболу. Благодаря этой победе они с 52 очками - вторые с отрывом в пять баллов от преследователей. Команда Юрия Семина остается фаворитом в битве за 2 место в Премьер-Лиге, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. На послематчевой пресс-конференции Семин был открыт для всех вопросов и ответов.
- Всех с праздником! Великой нашей победой, - сказал, входя в зал для пресс-конференций Семин.
- Что думаете по игре, четыре мяча забили.
- Все хорошо. Хорошо, что забили быстрые мячи. Это сыграло свою роль в дальнейшем. "Рубину" тоже надо было атаковать и отыгрываться. Хороший матч мы провели, наверное в какой-то мере реабилитировались после "Арсенала".
- Почему в заявке не было Баринова, был Фернандеш. И что думаете по Рифату Жемалетдинову?
- Комментариев давать не буду - был баланс атакующей игры и обороны. У нас много травмированных. Все, кто мог - вышли сегодня на поле.
- Самый легкий матч весны сегодня? И что помешало в Туле сыграть столь же хорошо.
- В Туле все, что было - прошло. Тула это уже забытая история. Нам нужно думать о "Ростове", "Уфе" и "Урале".
- Почему в конце игры замены у вас были сегодня?
- Я боялся, чтобы они не отыгрались.
- Что по Денисову можете сказать, почему он не в заявке?
- Денисов болен, на бюллетене находится. Остальные моменты спрашивайте у нашего гендиректора.
- Вы сыграли с тремя защитниками - это под "Рубин" тактика?
- Исходили из того, что имели на сегодняшний день. От этого и танцевали.
- Почему больше атак было на левом фланге сегодня?
- Надо посмотреть внимательно. Я думаю, что все это было спонтанно.
- Поздравили Кварацхелию с голом?
- Мы его поздравили, болельщики проскандировали его имя и фамилию. Всегда игрок, который выходит и работает на поле, нравится болельщикам. Молодец, что первый гол забил. Грузины в "Локомотиве" приживаются, надеемся что все у него сложится.
- Помогла ли победа эмоционально настроиться на "Ростов"?
- Давайте попразднуем, завтра - день рождения. Порадуемся хорошей игре, а потом постепенно перейдем к игре с "Ростовом", хорошо?
- Что важнее - Кубок или 2 место в сезоне?
- И то и другое. Предстоящая игра самая важная.
Следующий матч у столичного "Локомотива" пройдет 15 мая. В Ростове-на-Дону команда Юрия Семина будет гостить у "Ростова" на ответной игре полуфинала Кубка России. В начале апреля два клуба выдали яркий матч в Черкизово, сыграв вничью 2:2.
ИСТОЧНИК KP.RU