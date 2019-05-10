"Теперь игра против "Ростова" для нас самая важная": Юрий Семин после разгрома "Рубина" сосредоточен на будущем

Футболисты московского "Локомотива" разгромили на своем поле со счетом 4:0 казанский "Рубин" в 28 туре чемпионата России по футболу. Благодаря этой победе они с 52 очками - вторые с отрывом в пять баллов от преследователей. Команда Юрия Семина остается фаворитом в битве за 2 место в Премьер-Лиге, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. На послематчевой пресс-конференции Семин был открыт для всех вопросов и ответов.

- Всех с праздником! Великой нашей победой, - сказал, входя в зал для пресс-конференций Семин.

- Что думаете по игре, четыре мяча забили.

- Все хорошо. Хорошо, что забили быстрые мячи. Это сыграло свою роль в дальнейшем. "Рубину" тоже надо было атаковать и отыгрываться. Хороший матч мы провели, наверное в какой-то мере реабилитировались после "Арсенала".

- Почему в заявке не было Баринова, был Фернандеш. И что думаете по Рифату Жемалетдинову?

- Комментариев давать не буду - был баланс атакующей игры и обороны. У нас много травмированных. Все, кто мог - вышли сегодня на поле.

- Самый легкий матч весны сегодня? И что помешало в Туле сыграть столь же хорошо.

- В Туле все, что было - прошло. Тула это уже забытая история. Нам нужно думать о "Ростове", "Уфе" и "Урале".

- Почему в конце игры замены у вас были сегодня?

- Я боялся, чтобы они не отыгрались.

- Что по Денисову можете сказать, почему он не в заявке?

- Денисов болен, на бюллетене находится. Остальные моменты спрашивайте у нашего гендиректора.

- Вы сыграли с тремя защитниками - это под "Рубин" тактика?

- Исходили из того, что имели на сегодняшний день. От этого и танцевали.

- Почему больше атак было на левом фланге сегодня?

- Надо посмотреть внимательно. Я думаю, что все это было спонтанно.

- Поздравили Кварацхелию с голом?

- Мы его поздравили, болельщики проскандировали его имя и фамилию. Всегда игрок, который выходит и работает на поле, нравится болельщикам. Молодец, что первый гол забил. Грузины в "Локомотиве" приживаются, надеемся что все у него сложится.

- Помогла ли победа эмоционально настроиться на "Ростов"?

- Давайте попразднуем, завтра - день рождения. Порадуемся хорошей игре, а потом постепенно перейдем к игре с "Ростовом", хорошо?

- Что важнее - Кубок или 2 место в сезоне?

- И то и другое. Предстоящая игра самая важная.

Следующий матч у столичного "Локомотива" пройдет 15 мая. В Ростове-на-Дону команда Юрия Семина будет гостить у "Ростова" на ответной игре полуфинала Кубка России. В начале апреля два клуба выдали яркий матч в Черкизово, сыграв вничью 2:2.