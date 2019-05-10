Россиянину не разрешили везти в Лондон сувенир в виде мины

Житель Волгограда хотел подарить другу, который живет в Лондоне, памятную вещь со времен Великой Отечественной войны. Где-то нелегально купил полый корпус от мины, упаковал в чемодан и полетел в Англию. Из Волгограда до Москвы никто даже слова не спросил, что он везет, а вот во время досмотра в столичном аэропорте "Домодедово" возникли вопросы. Да, столько, что сорвался вылет в Лондон. Таможенники вообще подумали, что реальная мина. С ходу же и не определишь. Попросили мужчину пройти тщательную проверку.

- В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Домодедово" поступила информация о том, что в багаже одного из пассажиров, летевшего транзитом из Волгограда в Лондон, обнаружен предмет, конструктивно напоминающий мину, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте Министерства внутренних дел РФ по ЦФО.

Пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Домодедово". После проверки было установлено, что это и, правда, полый корпус от мины. И мужчина провозил его в качестве сувенира.

- Опасности данный предмет не представляет. Однако выявленный предмет был изъят, так как является предметом, запрещенным к перевозке, - сказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

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