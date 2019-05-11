2019-05-11T02:35:35+03:00
Звезды

36-летняя Алена Водонаева объявила о разводе

Второй брак телеведущей продержался полтора года
Ирина СУХАНОВА
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Алена и Алексей прожили вместе полтора года. Фото: Инстаграм.Алена и Алексей прожили вместе полтора года. Фото: Инстаграм.
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Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что она подала на развод с мужем, питерским музыкантом и ди-джеем Алексеем Косинусом. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2017 года, но так и не дотянула до своей второй годовщины. Слухи о том, что брак Водонаевой трещит по швам, и она разводится, появились в апреле этого года. И вот теперь Алена подтвердила их в Инстаграме.

- Друзья, этот вопрос вами был задан уже больше тысяч раз в комментариях и директе. А правда ли, что я развожусь с мужем? Пора на него ответить: да, я развожусь со своим мужем, - написала Водонаева на своей странице.

Алена и Алексей начали встречаться в 2013 году, а спустя три года отношений решили пожениться. Это второй брак звезды «Дома-2». В 2009 году Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. В 2010-м она родила сына Богдана, а в сентябре 2011 года муж ушел от нее. Но официально пара развелась только в апреле 2013 года. Супругам удалось сохранить хорошие отношения ради сына.

Алена всегда была эффектной девушкой с потрясающей фигурой, что она постоянно подтверждает в Инстаграме. Водонаева не раз снималась для мужских журналов (в том числе для «Maxim» и «Playboy»). Сейчас она постоянно радует поклонников на своей страничке откровенными снимками в нижнем белье, купальнике или обнаженной в душе. Алена не раз говорила, что она не создана для роли примерной жены, домохозяйки и матери семейства. Гораздо больше ее манят богемная жизнь, светские вечеринки и тусовки. Возможно, именно из-за этого оба ее брака продилилсь так недолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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