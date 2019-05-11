Лайнер с российскими туристами вернулся в аэропорт Вьетнама из-за проблем с шасси

Чартерный рейс Камрань-Новокузнецк с российскими туристами на борту вынужден был вернуться во вьетнамский аэропорт из-за проблем с шасси. Уже после взлета члены экипажа Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir заметили, что колеса на правой стойке сильно спустило. Капитаном воздушного судна было принято решение вернуться в аэропорт.

"Борт около четырех часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился, никто не пострадал", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Данные сведения подтвердил и один из пассажиров того самого рейса. По его словам, колесо правого шасси действительно было спущено. При этом на борту в момент инцидента находились только российские туристы. Все места в салоне были заняты.

В настоящий момент туроператор Anex Tour решает вопрос с расселением пассажиров в отели. Пока же туристы находятся в одном из терминалов аэропорта Камрань.

К счастью, данное происшествие закончилось довольно удачно, обошлось без травм. А ведь совсем недавно при аварийной посадке в Шереметьево произошла настоящая трагедия. Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Жертвами инцидента стал 41 человек. Сайт kp.ru писал о том, что расследование данной авиакатастрофы продолжается.