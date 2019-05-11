В подмосковном Чехове очевидцы обнаружили тело мужчины в реке

Утром в субботу, 11 мая, жители города Чехов Московской области обнаружили в реке предмет, похожий на человека. О ЧП очевидцы сразу сообщили в службу спасения. Но спасать было уже некого. Смерть бедолаги наступила задолго до того, как его нашли. Водолазы достали тело мужчины из реки Теребенка. По словам очевидцев, на теле были раны и синяки.

- Личность мужчина пока не установлена. Тело направлено в морг для проведения экспертизы, - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

В случае подтверждения криминальной версии смерти, будет возбуждено уголовное дело. Тем временем, в подмосковном городе жители активно обсуждают случившееся. Работу водолазов зеваки успели снять на видео. Невозмутимыми остались лишь местные рыбаки. Во время операции он продолжили удить рыбу, не реагирую на происходящее вокруг.