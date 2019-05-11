В Киеве признали, что у России есть рычаги влияния на украинскую экономику

С июня этого года поставки на Украину российского угля, бензина и дизельного топлива будет осуществляться только по специальным разрешениям. А экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов оказался практически под полным запретом.

Как считает сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, это означает, что украинская экономика подпала под сильную зависимость от Москвы.

«Очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и на рынок нефтепродуктов на Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики», - сказал он.

- Влияние Россию на экономику Украины носит определяющий характер, - прокомментировал ситуацию для КП Михаил Делягин, директор Института проблем глоболизации, ведущий «Радио КП». - 84% топлива, которое они потребляют, это официально российское топливо, и надо посмотреть, откуда идут оставшиеся 16% - очень может быть, что изначально это тоже продукция из России. Так что мы кормим этот режим. И в Киеве начали признавать реалии.

Постановление об ограничениях поставок российских углеводородов на Украину было принято правительством РФ еще 18 апреля — в ответ на решение Киева расширить ограничения на импорт российских товаров.

С 1 июня все свободные поставки на Украину запрещаются. С этого дня вводится режим ограничения. Он действует на трех уровнях. Полностью запрещается поставка таких товаров как: этилен, пропилен, бутилен, бутадиен, нефтяной кокс, битум, этан, бутан, изобутан и ряд других продуктов, полученных в результате синтеза или других процессов.

Только по особому разрешению правительства (для конкретных компаний-поставщиков) разрешаются поставки на Украину бензина, дизельного топлива, бутанов и прочих сжиженных газов.

По отдельным разрешениям правительства (разовые поставки) можно будет экспортировать на Украину каменный уголь, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива из каменного угля.

В целом же, по оценкам украинских экспертов, из-за падения объемов торговли между странами. Украина потеряла в 13 раз больше, чем Россия.

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