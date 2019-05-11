Вот это пара: 52-летняя Холли Берри со сногсшибательным декольте покорила Киану Ривза на премьере фильма

В Нью-Йорке прошла премьера третьей части детектива «Джон Уик» (John Wick: Chapter 3 — Parabellum). Главными героями красной дорожки стали сыгравшие в фильме Холли Берри и Киану Ривз. 52-летняя Холли была чудо как хороша в облегающем черном комбинезоне с соблазнительным декольте. Глубокий вырез наряда обнажил шикарный бюст звезды: актриса выглядит просто потрясающе и смотрится гораздо моложе своих лет.

На премьере Холли и Киану держались за руки и улыбались друг другу. 54-летний Ривз давно числится в завидных голливудских холостяках, да и Холли уже несколько лет как в разводе. «А ведь какая могла бы получиться пара!» - восхитились поклонники. Холли и Киану действительно отлично смотрятся вместе. Но, похоже, Ривз из той породы мужчин, которые не созданы для семейной жизни. Несколько лет назад папарацци застукали его на свидании с Шарлиз Терон – актеры нежно целовались прямо на улице. Но дальше нескольких встреч дело у них не пошло.

Холли похвасталась шикарным декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третья часть "Джона Уика" вновь рассказывает о наемном убийце в исполнении Киану Ривза - его герою опять не дадут спокойно уйти на пенсию и втянут его в очередной криминальный круговорот. В третьей части фильма к актерской группе присоединилась Холли Берри и ее героиня София.

Идеальная фигура актрисы – не только дар природы, но и результат постоянной работы над собой. Холли ежедневно упражняется в спортзале, за занятиями звезды следит ее личный фитнес-тренер Питер Томас. По словам Томаса, актриса обладает железной дисциплиной.

- Я понятия не имел, какого она была возраста, когда я познакомился с ней, - говорит тренер. – А когда узнал, был шокирован, потому что у нее дисциплина и спортивная подготовка 25-летней девушки.

Актриса выбрала для премьеры черный комбинезон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на красоту и потрясающую фигуру, Холли сейчас одна – у нее нет бойфренда. Дочку Налу актриса родила в 41 год от канадского манекенщика Габриэля Обри. Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — актриса случайно забеременела в 46 лет.

- У меня началась менопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. Я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась: никогда не говори никогда! - рассказывала Берри.