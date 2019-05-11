2019-05-11T14:52:05+03:00
Звезды

Вот это пара: 52-летняя Холли Берри со сногсшибательным декольте покорила Киану Ривза на премьере фильма

Актеры представили новую часть боевика «Джон Уик» [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Холли Берри и Киану Ривз на премьере третьей части детектива «Джон Уик» в Нью-Йорке.Холли Берри и Киану Ривз на премьере третьей части детектива «Джон Уик» в Нью-Йорке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Нью-Йорке прошла премьера третьей части детектива «Джон Уик» (John Wick: Chapter 3 — Parabellum). Главными героями красной дорожки стали сыгравшие в фильме Холли Берри и Киану Ривз. 52-летняя Холли была чудо как хороша в облегающем черном комбинезоне с соблазнительным декольте. Глубокий вырез наряда обнажил шикарный бюст звезды: актриса выглядит просто потрясающе и смотрится гораздо моложе своих лет.

На премьере Холли и Киану держались за руки и улыбались друг другу. 54-летний Ривз давно числится в завидных голливудских холостяках, да и Холли уже несколько лет как в разводе. «А ведь какая могла бы получиться пара!» - восхитились поклонники. Холли и Киану действительно отлично смотрятся вместе. Но, похоже, Ривз из той породы мужчин, которые не созданы для семейной жизни. Несколько лет назад папарацци застукали его на свидании с Шарлиз Терон – актеры нежно целовались прямо на улице. Но дальше нескольких встреч дело у них не пошло.

Холли похвасталась шикарным декольте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холли похвасталась шикарным декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третья часть "Джона Уика" вновь рассказывает о наемном убийце в исполнении Киану Ривза - его герою опять не дадут спокойно уйти на пенсию и втянут его в очередной криминальный круговорот. В третьей части фильма к актерской группе присоединилась Холли Берри и ее героиня София.

Идеальная фигура актрисы – не только дар природы, но и результат постоянной работы над собой. Холли ежедневно упражняется в спортзале, за занятиями звезды следит ее личный фитнес-тренер Питер Томас. По словам Томаса, актриса обладает железной дисциплиной.

- Я понятия не имел, какого она была возраста, когда я познакомился с ней, - говорит тренер. – А когда узнал, был шокирован, потому что у нее дисциплина и спортивная подготовка 25-летней девушки.

Актриса выбрала для премьеры черный комбинезон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса выбрала для премьеры черный комбинезон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на красоту и потрясающую фигуру, Холли сейчас одна – у нее нет бойфренда. Дочку Налу актриса родила в 41 год от канадского манекенщика Габриэля Обри. Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — актриса случайно забеременела в 46 лет.

- У меня началась менопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. Я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась: никогда не говори никогда! - рассказывала Берри.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Сети опубликовали видео поиска затонувших картин Айвазовского
"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Виргиния
Зеленский пересмотрит "одиозные" кадровые решения Порошенко
Умер Элвин Сарджент, сценарист фильмов о человеке-пауке
Правительство установило порядок восстановления лесов после вырубки
На Ближнем Востоке появятся американские ЗРК Patriot и Arlington
Около 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Японии
Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка
В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского
В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым
Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное
Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии
Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа
Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео