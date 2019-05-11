2019-05-11T15:52:54+03:00
Звезды

"Соревнуется с Седоковой": Глюк'oZa в "голом купальнике" показала идеальную фигуру

Каждый новый купальник певицы откровеннее предыдущего
Ольга ЛИБГАРДТ
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Глюк'oZa, продолжает будоражить подписчиков своего блога провокационными снимкамиГлюк'oZa, продолжает будоражить подписчиков своего блога провокационными снимкамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Певица Глюк'oZa все майские праздники наслаждается отдыхом в испанской Марбелье. Загоревшая и счастливая знаменитость почти каждый день радует поклонников провокационными фотографиями в купальниках. Причем каждый последующий наряд звезды откровеннее предыдущего.

Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'oZa, продолжает будоражить подписчиков своего блога провокационными снимками. На этот раз певица опубликовала фото возле скалы в купальнике телесного цвета.

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Глюк'oZa отдыхает в Испании
65048 отметок «Нравится»904 комментариевInstagram

Он настолько сливается с загорелым телом звезды, что создается ощущение, будто Наталья предстала обнаженной. Пикантности снимку добавляет тот факт, что знаменитость стоит в откровенной позе.

Поклонники Глюк'oZы с нетерпением ждут ее новые фото. Не успевает она опубликовать свежий снимок, как фолловеры тут же начинают бурно обсуждать певицу. Так получилось и в этот раз. И пока одни подписчики обрадовались новой фотографии любимицы, другие посчитал комбинацию "голого" купальника и провокационной позы артистки слишком вульгарным.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Каждый новый купальник певицы откровеннее предыдущего
56731 отметок «Нравится»181 комментариевInstagram

"Типа что-то прикрыто?", "Такая классная поза. Можно и без купальника", "Что-то больше никаких фото, кроме как оголенных", "Как надоели голые ...", "Очень классное фото. Вообще без купальника было бы еще лучше, он там как-то не в тему", "Идеальное тело", "Очень красивая. А главное - не пошло, хоть и почти обнаженная!", "Слишком идеальная", "Само совершенство!", "Показалось, голая", - делятся эмоциями поклонники певицы.

Свой одобрительный лайк Глюкозе поставили и коллеги по сцене - Денис Клявер и Анна Плетнева.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Солнце в Зените
96726 отметок «Нравится»1120 комментариевInstagram

Нашлись и те, кто сравнил Наталью с певицей Анной Седоковой и даже предположил, что певица соревнуется с коллегой по цеху, публикуя откровенные фото. "Седокова такие же фотки выкладывает с Семенович", "Соревнуется с Седоковой", "Суперская фигурка, как у Седоковой", - пишут фолловеры.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Что на этом фото лишнее?
76248 отметок «Нравится»1946 комментариевInstagram

Стоит отметить, что 32-летняя Наталья Чистякова-Ионова много лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара воспитывает двух дочерей. Наталья и Александр увлекаются йогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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