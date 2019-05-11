2019-05-11T16:10:34+03:00
Общество

«Историческое кино должно рассказывать правду современной молодежи»: В Москве завершился фестиваль военных фильмов

Зрителями Дней военно-исторического кино стали более 5 тысяч человек
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
С 7 по 10 мая в ЦМТ и Музее Победы проходили кинопоказы фильмов о войне, выпущенных в нынешнем годуС 7 по 10 мая в ЦМТ и Музее Победы проходили кинопоказы фильмов о войне, выпущенных в нынешнем году
Изменить размер текста:

В Москве завершился четырёхдневный фестиваль - Дни военно-исторического кино. Он был организован Центром международной торговли (ЦМТ) Москвы и Музеем Победы при поддержке Российского военно-исторического общества и компании «Синема Продакшн».

С 7 по 10 мая в ЦМТ и Музее Победы проходили кинопоказы фильмов о войне, выпущенных в нынешнем году. «Т-34», «Коридор бессмертия», «Спасти Ленинград», «Война Анны», «Собибор» и многие другие. Причём, зрители имели возможность не просто посмотреть кино, но и пообщаться с актерами и режиссёрами этих лент, а также ветеранами, которые были участниками тех или иных событий. За четыре дня зрителями Дней военно-исторического кино стали около 5 тысяч человек.

Специальным гостем фестиваля стал американский писатель и кинорежиссер, профессор истории Питер Кузник.

- Вам это покажется странным, но большинство американцев считают, что Америка выиграла войну в Европе и сыграла ключевую роль в победе над нацизмом, - сказал Питер Кузник. - Я и Оливер Стоун в своих работах рассказываем, что это не правда, что Советская Армия сдерживала натиск немецко-фашистских войск в десятки раз сильнее, чем военный контингент США.

По словам профессора, многие студенты американских вузов даже не знают, насколько несопоставимы потери армий США и СССР во Второй мировой войне. Кузник приводит молодым людям факты: за годы войны погибло 90 тысяч американских солдат, тогда как число павших красноармейцев исчисляется миллионами!

- Историческое кино должно рассказывать правду современной молодежи, - резюмирует американский режиссёр.

Премию «За верность исторической правде» представители Российского военно-исторического общества (РВИО) торжественно вручили авторам художественного фильма «Крик тишины» (режиссер Владимир Потапов). Это история о двух детях, которые пытаются выжить в блокадном Ленинграде 1942 года. Город взят фашистами в кольцо. Голод... Сценарий был создан по повести-воспоминаниям известной художницы Тамары Цинберг, которая во время блокады была маленькой девочкой.

Главную роль в «Крике тишины» сыграла школьница Алина Саргина. 8 мая она вместе с другими участниками съемочной группы провели в рамках фестиваля открытую беседу со зрителями и журналистами.

Напомним, в этом году Россия отмечает 75-летие полного снятия блокады Ленинграда.

- В этом фильме есть одно очень важное качество - это тот пафос добра, который мы хорошо помним по лучшим отечественным фильмам, - рассказал советник Председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, объясняя выбор жюри. - Создатели фильма поставили очень высокую планку. Важной составляющей ленты является военная хроника времен блокады Ленинграда, тщательно обработанная и переведенная в цвет. Это хроника ужаса, хроника подвига. На таком фоне нельзя было отойти от истины. А истина состоит в том, что добро существует, побеждает трагедию и страдания.

- Важную роль в патриотическом воспитании молодёжи играет искусство - в первую очередь, художественное и документальное кино, - напомнил на открытии фестиваля Министр культуры России Владимир Мединский. - И потому особо символично, что проведение Дней военно-исторического кино совпадает с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
"Эта территория находится в руках русских людей": Александр Бородай подвел итоги пятилетия ДНР и ЛНР
Белорусские таможенники обнаружили у россиянки более 100 килограмм наркотиков в автомобиле
В Сети опубликовали видео поиска затонувших картин Айвазовского
"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Виргиния
Зеленский пересмотрит "одиозные" кадровые решения Порошенко
Умер Элвин Сарджент, сценарист фильмов о человеке-пауке
Правительство установило порядок восстановления лесов после вырубки
На Ближнем Востоке появятся американские ЗРК Patriot и Arlington
Около 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Японии
Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка
В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского
В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым
Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное
Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии
Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа
Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео