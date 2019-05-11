«Историческое кино должно рассказывать правду современной молодежи»: В Москве завершился фестиваль военных фильмов

В Москве завершился четырёхдневный фестиваль - Дни военно-исторического кино. Он был организован Центром международной торговли (ЦМТ) Москвы и Музеем Победы при поддержке Российского военно-исторического общества и компании «Синема Продакшн».

С 7 по 10 мая в ЦМТ и Музее Победы проходили кинопоказы фильмов о войне, выпущенных в нынешнем году. «Т-34», «Коридор бессмертия», «Спасти Ленинград», «Война Анны», «Собибор» и многие другие. Причём, зрители имели возможность не просто посмотреть кино, но и пообщаться с актерами и режиссёрами этих лент, а также ветеранами, которые были участниками тех или иных событий. За четыре дня зрителями Дней военно-исторического кино стали около 5 тысяч человек.

Специальным гостем фестиваля стал американский писатель и кинорежиссер, профессор истории Питер Кузник.

- Вам это покажется странным, но большинство американцев считают, что Америка выиграла войну в Европе и сыграла ключевую роль в победе над нацизмом, - сказал Питер Кузник. - Я и Оливер Стоун в своих работах рассказываем, что это не правда, что Советская Армия сдерживала натиск немецко-фашистских войск в десятки раз сильнее, чем военный контингент США.

По словам профессора, многие студенты американских вузов даже не знают, насколько несопоставимы потери армий США и СССР во Второй мировой войне. Кузник приводит молодым людям факты: за годы войны погибло 90 тысяч американских солдат, тогда как число павших красноармейцев исчисляется миллионами!

- Историческое кино должно рассказывать правду современной молодежи, - резюмирует американский режиссёр.

Премию «За верность исторической правде» представители Российского военно-исторического общества (РВИО) торжественно вручили авторам художественного фильма «Крик тишины» (режиссер Владимир Потапов). Это история о двух детях, которые пытаются выжить в блокадном Ленинграде 1942 года. Город взят фашистами в кольцо. Голод... Сценарий был создан по повести-воспоминаниям известной художницы Тамары Цинберг, которая во время блокады была маленькой девочкой.

Главную роль в «Крике тишины» сыграла школьница Алина Саргина. 8 мая она вместе с другими участниками съемочной группы провели в рамках фестиваля открытую беседу со зрителями и журналистами.

Напомним, в этом году Россия отмечает 75-летие полного снятия блокады Ленинграда.

- В этом фильме есть одно очень важное качество - это тот пафос добра, который мы хорошо помним по лучшим отечественным фильмам, - рассказал советник Председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, объясняя выбор жюри. - Создатели фильма поставили очень высокую планку. Важной составляющей ленты является военная хроника времен блокады Ленинграда, тщательно обработанная и переведенная в цвет. Это хроника ужаса, хроника подвига. На таком фоне нельзя было отойти от истины. А истина состоит в том, что добро существует, побеждает трагедию и страдания.

- Важную роль в патриотическом воспитании молодёжи играет искусство - в первую очередь, художественное и документальное кино, - напомнил на открытии фестиваля Министр культуры России Владимир Мединский. - И потому особо символично, что проведение Дней военно-исторического кино совпадает с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.