Алина Загитова порадовала фанатов новыми фотографиями в купальнике с отдыха на море

Чемпионка мира по фигурному катанию 2019 года Алина Загитова продолжает вместе со своей семьей находиться на отдыхе в теплых странах. Точную локацию своего отпуска фигуристка поклонникам пока так и не назвала, однако же - снова выложила в личном Инстаграме фото, на которых она позирует в купальнике на берегу моря.

"Море. Солнце. Красота" - была краткой в подписи к фотографиям Алина Загитова.

Через неделю Алине исполняется 17 лет и все фанаты ждут этой даты с большим нетерпением. В прошедшем сезоне Загитова выиграла последний профессиональный турнир, который ей еще не покорялся. К 16 годам фигуристка официально - чемпионка Европы, мира, победительница финала Гран-При и Олимпиады 2018 года.

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Точное место своего отдыха Алина не стала уточнять фанатам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В свежем рейтинге по итогам сезона Алина Загитова идет уверенно первой - у нее 4510 рейтинговых балла, что на более чем 1000 больше, чем у идущей на второй позиции японки Сатоко Мияхары. В рейтинге Международного союза конькобежцев Мияхара по итогам сезона владеет 3459 очками.