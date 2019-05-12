2019-05-11T21:08:26+03:00
Спорт

Россия - Австрия 12 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

Хоккей, матч Россия - Австрия. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 мая 2019. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сборная России сыграет против Австрии второй матч на ЧМ-2019.Сборная России сыграет против Австрии второй матч на ЧМ-2019.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

После достаточно убедительной победы над командой Норвегии сборную России, за которую играют Ковальчук, Овечкин, Малкин, Кучеров, Василеский и другие ждет следующее испытание - команда Австрии. Австрийцы тоже не столь сильны, как и норвежцы. Так что для нас это будет хорошая проверка сил перед понедельничной игрой с командой Чехии. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Россия - Австрия 12 мая 2019.

Статистика личных встреч Россия - Австрия 12 мая 2019

На чемпионата мира по хоккею Россия и Австрия играли между собой 7 раз. И все 7 раз победа была на стороне команды России. Последний раз команды играли год назад в Дании. И тогда наши победили со счетом 7:0.

Прогнозы на матч Россия - Австрия 12 мая 2019

Сборная России. по мнению букмекеров, фаворит матча Россия - Австрия на ЧМ-2019 по хоккею.

Трансляция матча Россия - Австрия 12 мая 2019

Трансляция матча Россия - Австрия 12 мая 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 13:15 по московскому времени.

Россия - Австрия 12 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Порошенко уволил замглавы своей президентской администрации
В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество
В Москве задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора
Тело журналиста Сергея Доренко решили кремировать
Звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк не понравилась восковая фигура Дейенерис в Дублинском музее
Трамп предложил "простой способ" избежать повышения американских пошлин на товары
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне
Помощника московского прокурора обнаружили мертвым с галстуком во рту
Экс-глава Судана признал себя виновным в коррупции
В Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко
"Надо осторожно ездить!": в Сети опубликовали видео, где Сергей Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона
В воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем Доренко