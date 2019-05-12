Россия - Австрия 12 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

После достаточно убедительной победы над командой Норвегии сборную России, за которую играют Ковальчук, Овечкин, Малкин, Кучеров, Василеский и другие ждет следующее испытание - команда Австрии. Австрийцы тоже не столь сильны, как и норвежцы. Так что для нас это будет хорошая проверка сил перед понедельничной игрой с командой Чехии. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Россия - Австрия 12 мая 2019.

Статистика личных встреч Россия - Австрия 12 мая 2019

На чемпионата мира по хоккею Россия и Австрия играли между собой 7 раз. И все 7 раз победа была на стороне команды России. Последний раз команды играли год назад в Дании. И тогда наши победили со счетом 7:0.

Прогнозы на матч Россия - Австрия 12 мая 2019

Сборная России. по мнению букмекеров, фаворит матча Россия - Австрия на ЧМ-2019 по хоккею.

Трансляция матча Россия - Австрия 12 мая 2019

Трансляция матча Россия - Австрия 12 мая 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 13:15 по московскому времени.