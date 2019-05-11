Советник Зеленского пообещал продолжение новым президентом «войны с Россией» и Донбассом

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский предпочитает последние дни отмалчиваться, зато его партнер Игорь Коломойский и члены «команды Зе» не устают выступать в различных СМИ, обрисовывая контуры украинского будущего. С очень важными (как бы ни относиться к нынешнему состоянию и потенциалу наших соседей) принципиальными заявлениями выступил советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Главное, что следует уяснить из его выступления в эфире «Громадського Телебачення», что Зеленский продолжит курс, проводившийся его предшественником Петром Порошенко по трем ключевым направлениям – по отношению к Донбассу, России и НАТО.

- Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с РФ, это же война. Мы не меняем курс касательно того, что украинская армия должна быть профессиональной, - заявил он. - Мы не меняем курс, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. Мы не меняем курс, что должна быть новая, современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, что коррупция в армии недопустима. Это основные положения, о которых мы говорили.

Война с Россией – это риторика руководства постмайданной Украины, и Турчинова, и Порошенко. И здесь никаких сюрпризов от Зеленского ждать не стоит. Но война, существующая исключительно в украинских мозгах так и не приносит побед ВСУ, а это значит, что новая команда будет искать какие-то новые ходы и рецепты. Одно из ключевых решений в сфере обороны, по мнению советника Зеленского, заключается в переходе на денежное обеспечение военнослужащих по стандартам НАТО.

- Мы хотим предложить стандарты НАТО. Там в денежном обеспечении нет должностных окладов, там есть военное звание и выслуга лет. Там совсем другая процедура. А для того, чтобы у солдата был стимул для роста, там есть девять категорий. Каждая категория предполагает увеличение основных видов денежного обеспечения, - пообещал Апаршин и вспомнил свои «достижения» на этом поприще. - Мы сняли с вооружения украинской армии танки Т-72, поэтому в украинской армии остались исключительно танки украинского производства. Мы это сделали сознательно, потому что мы предвидели, что придёт время и, возможно, будет такая ситуация, когда нам придётся защищать территорию, в том числе, от Российской Федерации. Имея на вооружении технику, танки Т-72, а при этом иметь свои возможности по производству собственных танков – было бы не совсем правильно оставлять их на вооружении ВСУ.

Что касается Донбасса, то, как заверил Апаршин, Зеленский здесь будет реализовывать того же, чего безуспешно пытался добиться Порошенко – то есть ввода миротворцев на границу Донбасса с Россией и «вывода российских войск», которые уже свыше пяти лет там никто не может найти.

- Минский формат же сегодня не работает. Но сказать сегодня, что мы от него отказываемся, это будет некорректно по отношению к нашим партнёрам. Вы же слышали вчера заявление Курта Волкера? Курт Волкер вчера заявил уже позицию, близкую к нашей позиции, украинской. Российские войска должны уйти с территории Донбасса. Это наша позиция, они совпадают. После этого граница с РФ должна быть перекрыта. Кем? Украинской армией либо миротворческими силами ООН – это может быть вариант, - Пока граница не будет перекрыта, всё остальное может быть рассмотрено, но это не будет эффективно.

Не сильно отличается позиция Зеленского от формулы Порошенко: «Наши дети будут ходить в школу, а их - сидеть в подвалах», - и по отношению к жителям Донбасса.

- Там есть вопрос, люди достаточно часто его задают: «А что будут делать с теми людьми, которые там на самом деле убивали украинских военнослужащих и даже гражданское население?». Вот это самый, на мой взгляд, сложный вопрос, - как бы озадачился советник Зеленского. - Как технологически отделить тех людей, которые убивали и тех людей, которые где-то ошиблись. Вот это будет процесс не за один день.

Но этим он лишь подтвердил необходимость проведения грядущих чисток на Донбассе в случае установления контроля Украины над территориями ЛДНР. Не преминул Апаршин и осыпать упреками прежнее руководство страны, которое, по его мнению, не сделало ничего для обороны Крыма. Причем, как уверен Апаршин, украинские военные были готовы отбить полуостров военным путем.

- А президент Украины, который на то время был кто у нас? Господин Турчинов. Он подписал директиву, соответственно которой армия начала бы разворачиваться? А что вы ожидали от той армии? Армия – это система, это математическая модель, которая начинает функционировать. А для того, чтобы развернуть армию, нужно было снять с запасов материальных резервов, которые находятся в материальном резерве – тоже надо было решение. – подковырнул прежнее руководство Украины Апаршин. - На то время ВСУ находились в таком состоянии, а дальше состояние: 1200 показателей до укомплектованности, каждой единицы, до калибра, до боеприпаса – были на то время готовы защитить Крым. У нас было на это 3-5 дней… И дальше, бывший начальник Генштаба и ныне действующий начальник Генштаба Муженко две недели назад заявил, что на момент оккупации Крыма у украинской армии было достаточно сил для того, чтобы защитить территорию Крыма.

Гордиться тем, что вместо хороших танков на вооружении оставили менее качественные и более капризные – это уже свидетельство о не самой большой адекватности. Другое дело, что Т-72 на Украине довели во время хранения до состояния некондиции. Но в этом же сами по себе танки не виноваты. Еще более неадекватным показал себя Апаршин, рассуждая о боевом потенциале украинских войск, дислоцированных на полуострове. Ведь бОльшая часть украинских военных, служивших в Крыму, перешла на сторону России и, если бы пришлось воевать, то еще вопрос, на чьей стороне они бы выступили.

Это, конечно, плохо, что грядущая власть не намерена менять свой подход к решению самого жгучего вопроса – о мире в стране. Но еще хуже, что руководить процессами в этой сфере будут по-прежнему такие же неадекватные персоны, как и их предшественники. Если еще не бОльшие неадекваты. Что может означать не просто сохранение совсем не мирного нынешнего статус-кво, но и существенную активизацию боевых действий, поскольку старый рецепт не принесет ничего желаемого, а от новых властей будут требовать результатов.

Есть еще шанс, что Зеленский внесет коррективы, но он настолько минимален, что статистическая погрешность при социологическом опросе больше него в разы. А это означает, что никаких переговоров Москва с Киевом при такой политике не будет. Говорить не о чем и, получается, не с кем.

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