Хоть в самого Люцифера, но только не в солдата Красной Армии!

Не хотел об этом писать, но придётся, видимо. Достали уже специалисты, настоятельно отрицающие возможность одевать детей в советскую военную форму, ношение которой непременно испортит детство нежного впечатлительного создания. Итак.

Первое. Мальчику можно наряжаться в девочку, ведь его гендерные особенности пока ещё не определились. Ребёнок ищет себя.

Второе. Можно одеваться как бомж, это самовыражение личности, это отрицание условностей, дети умнее родителей.

Третье. Можно прокалывать уши, нос, крайнюю плоть, красить волосы, губы, носить стринги, обтягивающие джинсы, разумеется, рваные - это мода, это актуально и хорошо, что мой малыш следит за последними трендами.

Четвертое. На Хэллоуин хорошо бы выпендриться по полной. Неплохо было бы нарядиться в самого Люцифера. В крайнем случае, в ведьму развязного типа или в Короля Ночи из небезызвестного сериала. Малыш креативит, у него глубокое подсознание.

Наконец, как это и принято во всём цивилизованном мире, вполне допустимо маленьких детей одевать в НАТОвскую форму: "морские котики", береговая охрана, рейнджеры. Это по настоящему круто. Так во всех фильмах про войну. Светлые, добрые, образцовые американские солдаты и офицеры зачищают мир от негодяев и террористов. Они несут свет цивилизации нам, отсталым и угнетённым туземцам. Надо равняться на них, может когда-нибудь удастся и свалить туда из "убогой Рашки".

Но. Есть категорическое но. Нельзя одевать детей в форму Красной Армии. Таким образом вы пробуждаете в них самые чёрные, человеконенавистнические, злобные комплексы. Вы их травмируете и уродуете. Вы напоминаете им о том, что их прадеды наказали самого Гитлера. Вы им даёте понять, что русские войска стояли в центре Европы. В двух дневных переходах гвардейских танковых армий до Ла Манша. Дети такое знать не должны. Им следует ощущать себя аборигенами из солидных племён, варварами, недавно преодолевшими непоколебимые устои верхнего неолита. Только бы не дать почувствовать народу, что он победитель. Что он не просто цивилизованный, а лучший, прорывной, творческий, неповторимый, в том числе, и в своём умении воевать. Что он сломал шею германскому быку, потом покорил атом и вышел в Космос. Что он представляет крупнейшую могущественную историческую цивилизацию...

Так в интернете уже высмеяли регулярные стенания по поводу того, что «русские прививают молодежи милитаризм»

МНЕНИЕ

За что воевали?! «Дизайнер всея Руси» обнулил подвиг советской армии и великую Победу

ДМИТРИЙ СТЕШИН

«Дизайнеру всея Руси» Артемию Лебедеву, разработавшему новую навигацию в московском метро, примерно каждую секунду москвичи и гости столицы посылают проклятия. Каждый день, семь дней в неделю. Пытаются разобраться с творческим замыслом автора. Этого Лебедеву показалось мало и вдохновленный празднованием Дня Победы, он решил совсем обнулить свою карму с помощью опроса в соц.сетях – «За что воевали немцы?». К опросу прилагался сопроводительный текст, путанный и противоречивый внутренний диалог автора с самим собой. Спецкор «КП» решил поучаствовать в этой беседе (подробности).