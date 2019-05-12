Ирина Шейк похвасталась невероятной фигурой в алом бикини

Ирина Шейк порадовала поклонников новым снимком в бикини: модель решила показать в Инстаграме свой любимый купальник. 33-летняя красавица сделала селфи дома в ванной и выложила его в Инстаграме. На фото Ирина позирует в алом бикини.

- Мой любимый бюстгальтер с треугольными чашечками, - подписала модель фотографию.

Но кто будет обращать внимание на купальник, когда его хозяйка – одна из самых красивых женщин планеты? Разумеется, поклонники тут же принялись осыпать Ирину комплиментами и обсуждать ее невероятную фигуру. И тот факт, что Шейк – мама двухлетней дочки, только добавляет очков в ее пользу. «Какой же счастливчик Брэдли Купер!», - пишут поклонники и изумляются, как молодой маме удается держать себя в безупречной форме.

irinashayk My fave triangle bra @intimissimiofficial

Сейчас модель отдыхает после недавнего ответственного мероприятия – Ирина стала одной из звездных участниц Бала Института Костюма Met Gala-2019. Самое яркое событие в мире моды ежегодно проходит в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Все ждали, что Ирина придет на бал вместе со своим бойфрендом, актером Брэдли Купером. Но Шейк появилась на красной дорожке одна, без своего 44-летнего спутника жизни. Зато с очень откровенным декольте: модель выбрала для вечера бархатное платье британского модного дома Burberry.

Ирина не скрывает своих секретов красоты: она следит за питанием и регулярно занимается фитнесом. Модель любит инфракрасную сауну и посещает салоны красоты, где пробует все последние новинки косметологии. Шейк признается, что ненавидит диеты и не сидит на них — она просто старается не переедать. При этом красавица обожает сладкое, особенно выпечку.

- Проснувшись, я выпиваю стакан теплой воды с лимоном, позволяю себе одну чашку кофе и кусочек торта. Сама их не пеку. Очень плохо готовлю. Просто ем, - рассказывала Ирина в одном из интервью.

Смелый вырез обнажил безупречную грудь манекенщицы.Фото: EAST NEWS

Слабость певицы — русская баня: даже живя в Америке, манекенщица регулярно посещает парилку.

- Я русская, поэтому обожаю русскую баню — хожу один или два раза в неделю, - говорит она. - Горячий веник помогает коже очиститься, пар раскрывает поры. Затем нужно принять холодный душ — разница температур делает кожу упругой.

Два года назад Ирина родила дочку Лею голливудскому актеру Брэдли Куперу. Влюбленные не торопятся под венец, хотя еще до рождения ребенка на безымянном пальце Ирины появилось кольцо с изумрудом — символ помолвки. Папарацци то и дело фотографируют пару вместе с дочкой - то звездные родители вышли поиграть с Леей на детской площадке, то вместе отдыхают на пляже. Несмотря на статус знаменитостей, Брэдли и Ирина воспитывают дочку как обычные любящие родители и стараются, чтобы девочка не страдала от излишнего внимания публики.