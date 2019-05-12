"Сан-Хосе" победил "Сент-Луис" 6:3 в первом полуфинале Кубка Стэнли

В первой игре полуфинала Кубка Стэнли, который является финалом Западной конференции сезона, "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду победил "Сент-Луис Блюз" со счетом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1).

У победителей шайбы на свой счет записали Логан Кутюр (4-я, 58-я минуты), Джо Павелски (12), Кевин Лабанк (28) и Тимо Майер (31, 38). "Сент-Луис" ответил шайбами Джоэла Эдмундсона (10), Райана О'Райлли (29) и Тайлера Бозака (54 минута матча).

После этой игры форвард "Сан-Хосе" Кутюр возглавил рейтинг лучших бомбардиров и снайперов Кубка Стэнли. У игрока 17 (11+6) очков в этом сезоне.

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел 17 минут и 10 секунд на льду, на его счету 1 бросок в створ ворот, 4 силовых приема. На свой счет он записал голевую передачу, а кроме того он закончил матч с показателем полезности "-3". В этом сезоне на его счету в Кубке Стэнли 6 (5+1) очков в 14 играх. Форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев не набрал очков в этой игре.

Следующая игра финала Запада в Кубке Стэнли пройдет в ночь на 14 мая и начнется в 4:00 по московскому времени в Сан-Хосе. Отметим, что в другом полуфинале Кубка Стэнли "Бостон" выигрывает пока что 1:0 у "Каролины Харрикейнз".