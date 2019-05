У дзюдоиста во время боя выпал из кимоно телефон и ему засчитали поражение

Необычный случай произошел на турнире по дзюдо серии Большого шлема в городе Баку. Во время у португальца Анри Эгутидзе внезапно из кармана кимоно на татами выпал телефон. Соперник дзюдоиста из Швеции робин Пачек сразу же поднял с пола мобильник и показал это судье поединка - вердикт был максимально строгий.

Эгутидзе получил "хансоку-маки", то есть ему присудили техническое поражение. А все потому, что на схватку запрещено проносить с собой на татами посторонние предметы. Соперник португальца выиграл бой благодаря телефону.

Эгутидзе, увидев это, просто опешил. Он все-таки взял обратно себе в руки мобильник и швырнул его за пределы татами. Судья пригласил обоих спортсменов на центр и жестами показал - чистая победа Пачека в виду дисквалификации Эгутидзе.

Анри Эгутидзе известен тем, что побеждал на чемпионате Европы среди юниоров в Испании в 2016 году. Он был третьим на этапе Гран-при в Марокко, вторым в Тбилиси и третьим в Загребе в 2018 году.

