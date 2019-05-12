2019-05-12T10:13:01+03:00
Спорт

У дзюдоиста во время боя выпал из кимоно телефон и ему засчитали поражение

Анри Эгутидзе пронес посторонний предмет на татами и был наказан [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Забыл мобильник в кармане - и проиграл бой.Забыл мобильник в кармане - и проиграл бой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Необычный случай произошел на турнире по дзюдо серии Большого шлема в городе Баку. Во время у португальца Анри Эгутидзе внезапно из кармана кимоно на татами выпал телефон. Соперник дзюдоиста из Швеции робин Пачек сразу же поднял с пола мобильник и показал это судье поединка - вердикт был максимально строгий.

Эгутидзе получил "хансоку-маки", то есть ему присудили техническое поражение. А все потому, что на схватку запрещено проносить с собой на татами посторонние предметы. Соперник португальца выиграл бой благодаря телефону.

Эгутидзе, увидев это, просто опешил. Он все-таки взял обратно себе в руки мобильник и швырнул его за пределы татами. Судья пригласил обоих спортсменов на центр и жестами показал - чистая победа Пачека в виду дисквалификации Эгутидзе.

Анри Эгутидзе известен тем, что побеждал на чемпионате Европы среди юниоров в Испании в 2016 году. Он был третьим на этапе Гран-при в Марокко, вторым в Тбилиси и третьим в Загребе в 2018 году.

Дзюдоиста дисквалифицировали за телефон.Portuguese judoka Anri Egutidze is disqualified after his mobile phone falls out of his judogi at #JudoBaku

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Царев прокомментировал пятилетие референдума о независимости ДНР и ЛНР
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Умерла Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Прощание с Доренко отменили в последний момент: полиция планирует дополнительную экспертизу
В Москве мошенники под видом сотрудников пожарной охраны ограбили 85-летнего пенсионера
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
В Подмосковье по подозрению в убийстве задержан Борис Годунов
Стали известны имена погибших при взрыве газа в Ростовской области
Фракция Порошенко в Раде обвинила Москву в дискриминации коренных народов России
Погода в Москве на 12 мая 2019 года: местами небольшой дождь
Жертвами взрыва газа в Ростовской области стали два человека
Польский генерал заявил, что Варшаве нужно улучшать отношения с Россией
Американский историк рассказал, как и зачем США шпионили на парадах Победы в Москве
Депутаты Госдумы 14 мая обсудят с банкирами снижение ипотечной ставки до 8%
Очевидцы сняли на видео гигантский водяной смерч в Сингапуре