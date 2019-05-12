2019-05-12T11:05:35+03:00
Спорт

"В "Игре престолов" много лишних сцен и убийств": фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о популярном сериале

С нового сезона спортсменка будет выступать в образе Дейнерис
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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С нового сезона Трусова будет выступать в образе Дейнерис.С нового сезона Трусова будет выступать в образе Дейнерис.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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14-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова в прошедшем сезоне ярко заявила о себе на юниорском уровне. Фигуристка выиграла молодежный чемпионат мира во второй раз в своей карьере. И со следующего сезона уже будет выступать на взрослом уровне. И ее новая программа будет на мотив популярного сериала "Игра престолов", сама же Трусова предстанет в образе Дейнерис Таргариен.

- Я видела в интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Полностью сериал я не смотрела, только начала. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно, когда показывают, как убивают, - слова Александры Трусовой приводит пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Александра Трусова, напомним, является единственной фигуристкой в мире, исполнившей в своей произвольной программе два четверных прыжка. Помимо нее подобными элементами владеют и другие россиянки из группы Тутберидзе - Анна Щербакова и Алена Косторная. На прошедшем в марте ЧМ-2019 первый в истории четверной на взрослых соревнованиях исполнила Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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