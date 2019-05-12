"В "Игре престолов" много лишних сцен и убийств": фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о популярном сериале

14-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова в прошедшем сезоне ярко заявила о себе на юниорском уровне. Фигуристка выиграла молодежный чемпионат мира во второй раз в своей карьере. И со следующего сезона уже будет выступать на взрослом уровне. И ее новая программа будет на мотив популярного сериала "Игра престолов", сама же Трусова предстанет в образе Дейнерис Таргариен.

- Я видела в интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Полностью сериал я не смотрела, только начала. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно, когда показывают, как убивают, - слова Александры Трусовой приводит пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Александра Трусова, напомним, является единственной фигуристкой в мире, исполнившей в своей произвольной программе два четверных прыжка. Помимо нее подобными элементами владеют и другие россиянки из группы Тутберидзе - Анна Щербакова и Алена Косторная. На прошедшем в марте ЧМ-2019 первый в истории четверной на взрослых соревнованиях исполнила Элизабет Турсынбаева из Казахстана.