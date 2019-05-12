2019-05-12T14:50:43+03:00
Спорт

Он просто вечный! Буффон не планирует завершать карьеру летом 2019 года и ищет новую работу

41-летний итальянский вратарь открыт для клубов, которые сыграют в Лиге Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Джанлуиди Буффон отыграл один сезон во Франции.Джанлуиди Буффон отыграл один сезон во Франции.Фото: REUTERS
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Великий итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который в этом сезоне выступает за "Пари Сен-Жермен", готов к продолжению своей спортивной карьеры. Даже если парижане не продлят с ним его однолетний контракт, Буффон готов играть дальше!

Как пишет La Gazzetta dello Sport, итальянец, которому уже 41 год, рассматривает предложения от команд, которые будут играть в Лиге Чемпионов. И тогда это будет просто нечто невероятное - 42-летний вратарь в главном европейском клубном футбольном турнире. Нынешнее соглашение Буффона с "ПСЖ", напомним, рассчитано до лета 2019 года.

Напомним, Джанлуиджи Буффон перешел в "Пари Сен-Жермен" летом прошлого года из "Ювентуса" на правах свободного агента. Он подписал контракт с французами на один год. И в составе ПСЖ провел в этом сезоне 23 матча, пропустив 21 гол в этих поединках. Итог сезона во Франции у Буффона - победа в Суперкубке и чемпионате Франции.

Буффон ранее играл за "Ювентус" и "Парму". В сборной Италии у игрока - 176 матчей и 117 пропущенных голов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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