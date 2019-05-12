Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии

Британская газета The Sunday Times отвела восьмую строчку в списке самых богатых налоговых резидентов королевства российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Состояние основателя USM Holdings, одного из крупнейших горно-металлургических холдингов в России,оценивается в £11,339 млрд ($14,73 млрд). За год состояние Усманова увеличилось почти на $1 млрд, в частности, благодаря продаже 30% футбольного клуба «Арсенал» за $715 млн. Таким образом, бизнесмен сохранил свои позиции, оставшись в списке богатейших людей Британии на восьмой строчке.

Владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович улучшил свои позицию. С прошлогоднего 13-ого места бизнесмен поднялся на 9-е. Его состояние выросло на $2,5 млрд и составило £11.22 млрд ($14,58 млрд). Финансовый успех Абрамовичу принесла продажа 24% акций «Первого канала». Помимо этого его доля в металлургической и горнодобывающей компании «Евраз» оценивается в $3,55 млрд. Среди активов у бизнесмена — вторая по величине яхта в мире, «Боинг 767» и коллекция предметов искусств.

Роман АбрамовичФото: Михаил ФРОЛОВ

10-е место занял «новичок» рейтинга Михаил Фридман. Его состояние оценивается в £10,9 млрд. ($14,17 млрд). Бизнесмен возглавляет Альфа-Групп, инвестиционную компанию LetterOne, а также владеет долей в крупнейшей нефтегазовой компании Европы Wintershall DEA.

Михаил Фридман. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Лидерами списка стали братья Шри и Гопи Хиндуджа, контролирующие финансово-промышленную группу Hindija Group. Их состояние оценивают в £22 млрд ($28,59 млрд). На третьем месте основатель одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos Джим Рэтклифф. Его состояние составляет £18,66 млрд ($24,25 млрд).

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