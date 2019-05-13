Правнука британской королевы назвали в честь кота

МОГУТ ПЕРЕЕХАТЬ В США

Через два дня после рождения сына Гарри и Меган Маркл (они же герцог и герцогиня Сассекские) показали малыша прабабушке Елизавете II и всему миру. 37-летняя американская актриса опять нарушила королевские традиции и подпустила фотографов к сыну не на пороге роддома, а в Виндзорском дворце на специальной фотосессии. Госпиталь святой Марии, где рожали принцесса Диана и Кейт Миддлтон, она тоже отвергла, выбрав частную клинику в Портленде.

Итак, знакомьтесь, Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор. И никакого титула. Британские СМИ оказались правы, предполагая, что ребенку достанется титул не принца, а графа (мальчик только седьмой в очереди на престол). Но родители отказались и от него - мол, пусть малыш живет нормальной жизнью. Поговаривают даже, что семья может переехать в Лос-Анджелес, в привычную для Меган среду. А бывшая первая леди США Мишель Обама, с чьим мужем дружен Гарри, уже написала в Твиттере, что с нетерпением ждет встречи с Арчи.

А вот неназванная британская бабушка на этом младенце озолотилась: взяла да выиграла у букмекеров 18 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 миллиона рублей), поставив на имя Арчи 120 фунтов при ставке 150/1. Деньги она отдаст внуку, тоже Арчи. Потому бабушка и выбрала считавшееся аутсайдером имя.

Кстати, уже есть версия, что мальчика назвали в честь любимого кота Маркл...

- Мать Меган Дория спасла Арчи, и он стал важной частью семьи. Меган любила играть с ним и всегда говорила о нем с друзьями, - рассказал газете The Sun ее друг.

Тем временем корпорация «Би-би-си» уволила своего ведущего Дэнни Бейкера за фото с изображением пары, держащей за руку шимпанзе в одежде, и с подписью: «Королевский отпрыск покидает больницу».

Через два дня после рождения сына Гарри и Меган Маркл показали малыша прабабушке Елизавете IIФото: REUTERS

ПОКАЗАЛА ПОСЛЕРОДОВОЙ ЖИВОТ

А вот народ больше обратил внимание не на закутанного в одеяльце правнука английской королевы, а на внешний вид герцогини. Меган вышла в белом платье британского дизайнера Грейс Уолес Боннер с акцентом на талии.

- Восхищаюсь Меган, которая показала послеродовой живот. Такой поступок со стороны публичной фигуры - очень круто и большая редкость, - отреагировали ее поклонники в Твиттере.

- Я очень счастлива, потому что со мной двое лучших в мире мужчин. У мальчика отличный характер, он очень спокойный, - рассказала она сама.

- Не знаю, в кого он пошел, - пошутил отец.

Итак, знакомьтесь, Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорФото: REUTERS

ЧТО ПОЧЕМ

«Меган на миллион», - окрестили новоиспеченную мать журналисты, выяснив ее траты в последний период. По данным The Daily Mail, это 1,1 миллиона фунтов стерлингов: более полумиллиона ушло на одну только дизайнерскую одежду мамочки, 9000 фунтов - на иглоукалывание, а процедур было множество, на вечеринку в Нью-Йорке в честь беременности с участием Серены Уильямс и Амаль Клуни (388 тысяч). Сумма включала в себя траты на перелеты, охрану, дизайнерские сладости... На оборудование детской во Фрогмор-коттедже с использованием краски с розмарином и эвкалиптом потрачено более 50 тысяч. На сами роды в частной клинике, где подают элитное шампанское и лобстеров на серебряной посуде, - 15 тысяч. Наряд и украшения для фотосессии стоили более 2 тысяч. А незадолго до родов пара шиковала в роскошном отеле Heckfield Place в Хэмпшире. Чета взяла там самые дорогие апартаменты стоимостью 10 тысяч в сутки.

Налогоплательщики не в восторге.

МЕГАН И КЕЙТ СНОВА РОДЯТ

Похоже, правнуков у королевы скоро станет еще больше. Родить намерена и Меган, и Кейт Миддлтон. Последняя - вроде как глядючи на оттягивающую внимание конкурентку.

- Меган определено хочет больше детей, - заявил источник изданию Express. - Во Фрогморе так много места, что они могут гулять с ребенком и собаками, при этом не чувствовать, что за ними кто-то наблюдает. Меган там так счастлива по сравнению с Кенсингтонским дворцом. Это как день и ночь.

А по словам знакомых Кейт, она готова родить четвертого ребенка, несмотря на сложные предыдущие беременности. У нее был такой сильный токсикоз, что ее клали в больницу.

Похоже, правнуков у королевы скоро станет еще больше. Родить намерена и Меган, и Кейт МиддлтонФото: EAST NEWS

ЖДУТ КРИКОВ О ПОМОЩИ

Королевская четверка меж тем запустила совместный проект Shout для помощи людям с проблемами психики. Отвечать по горячей линии будет команда добровольцев - таких набралось уже свыше тысячи человек. Главная фишка линии в том, что можно не озвучивать проблему по телефону, а написать о ней смс. Что явно проще.

- Гарри, Меган, Кэтрин и я видели, как работает служба, и очень рады за ее будущее, - заявил в видеообращении принц Уильям.

Пишут, что совместная работа помогла наладить плохие отношения между парами, которые возникли с появлением Меган.

Сама молодая мама спустя четыре дня после родов появилась с Гарри на приеме по случаю открытия Shout. А малыша оставили под присмотром бабушки Дории.

ДЕДА НЕ ПОДПУСКАТЬ

Напомним, что к алтарю Меган 19 мая 2018 года вел принц Чарльз, поскольку ее собственный отец на бракосочетание не приехал. Поначалу СМИ ссылались на сердечный приступ, но позже стало известно, что у Томаса Маркла плохие отношения с дочерью и он попросту не захотел лететь в Лондон.

Теперь же его бывшая жена Рослин Маркл призвала Меган не подпускать Томаса к внуку.

- Я хорошо знаю Томаса, и Меган совершила бы опрометчивый поступок, впустив его в свою жизнь, - поведала она газете The Mirror. - Он прикидывается любящим отцом, но никогда таким не был. Он много раз доказывал Меган, что ему нельзя доверять. Я рассказываю это не со зла, ведь я много лет живу своей жизнью, а из беспокойства. Томас был ужасным отцом!

Рослин была его первой женой в 1964-1975 гг., а второй стала инструктор по йоге, афроамериканка Дория Рэгланд. Их брак продержался 8 лет.