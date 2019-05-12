Политолог: В Верховной Раде 1% здравомыслящих, но распустить ее с помощью ролика Зеленскому не удастся

Команда Владимира Зеленского обратилась к киевлянам с предложением высказаться на такую тему: хотят ли жители столицы Украины досрочного роспуска родного парламента? И сообщили, что, если ролик наберет миллион просмотров, то избранный главою незалежной Зеленский «лично обратит внимание» на этот вопрос.

Верховная Рада: распустить нельзя помиловать .

Вот что думает по поводу такого нестандартного шага известный политолог Алексей Бычков:

- За первые же часы ролик стремительно набрал более сотни тысячи просмотров. Но ведь никакой законной силы такой интернет-опрос иметь не будет?

- Не надо забывать, что вся компания Зеленского строилась на популистских лозунгах. Большая часть этих лозунгов ничего общего с украинской реальностью не имеет. «Упразднить коррупцию» в этой стране - разве такое реально? А радикальная трансформация элит? А изменение ситуации с вмешательством олигархата в дела страны?

- Но ведь украинский народ хотел все это услышать?

- Хотел. Да в любой стране постсоветского пространства народ бы хотел это слышать и видеть! Но кто сказал, что такие лозунги реально воплощаемы в жизнь? Как минимум трудно воплощаемы. Поддержка одного из олигархов Зеленскому как минимум не даст возможность разобраться с олигархами в целом. Интернет-политиканство - один из столпов, на которых строилась компания этого президента. Все его основные заявления были сделаны либо через соцсети, либо через иные сетевые ресурсы.

- То есть он - герой виртуального мира?

- Он герой из интернета, которого пытаются воссоздать в реальном мире. Его политика и дальше будет строиться исходя из этой линии. Заявление о ролике с миллионом просмотров и последующем возможном роспуске Рады — все из того же ряда. Понятно, что в конституции даже намека на подобное народное волеизявление и соотвествующие последствия нет. Сможет ли, опираясь на такой «интернет-референдум» Зеленский распустить Верховную Раду до осенних выборов? На мой взгляд, это малоисполнимо. И прежде всего это связано с тем, что большинство в нынешнем парламенте имеет президент уходящий. Рассчитывать на серьезные компромиссы с парламентариями у Зеленского сейчас шансов нет. Даже те депутаты, которые могут симпатизировать новому лидеру страны — они как минимум не захотят складывать полномочия до завершения действия своих мандатов осенью. Процент здравомыслящих людей в Раде, которые думают о народе — от одного до двух.

- Так у Зеленского и фракции то своей в нынешней Раде нет!

- Да, и это его проблема при нынешнем государственному строе. Но для того, чтобы себя обезопасить хотя бы в первые месяцы, может быть, в первый год своего правления от неудачного президентства Зеленский и его штаб и дальше будут делать заявления, что во всем виновата Верховная рада и действующее правительство. Которое не дает такому замечательному президенту сделать решительные шаги , прислушаться к голосу народа.

- То есть, если для Порошенко главным врагом был враг внешний, то для Зеленского таким может стать враг внутренний?

- Да, Порошенко и его команда все проблемы страны привычно связывали с мнимой российской агрессией и ее последствиями. Для Зеленского и его команды главным может стать внутренний фактор. То есть подчеркиваемые неправильные шаги прежнего президента, который продолжает сохранять контроль над Радой и кабмином. И не дает развернуться новому президенту в полной мере. Такой политики Зеленский может придерживаться как минимум в начале своей президентской карьеры. Если не произойдет чего-то такого, что может кардинально повлиять на изменение политической ситуации на Украине — вплоть до свержения главы государства....