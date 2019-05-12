2019-05-12T17:53:36+03:00
Происшествия

В Москве задержали бойца Александра Емельяненко

Спортсмен распивал спиртное на улице. В полицию обратились местные жители
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сам спортсмен ситуацию не комментируетСам спортсмен ситуацию не комментируетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем в воскресенье, 12 мая, жители улицы Восточной в Москве заметили во дворе жилого дома крепкого мужчину с бутылкой спиртного в руках. Вел себя он агрессивно, а внешне оказался подозрительно похож на бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. На замечания дебошир не реагировал и тогда кто-то из очевидцев позвонил в полицию.

Полицейские прибыли за считанные минуты и попросили "героя" предъявить документы. Жители не обознались, это был тот самый Александр Емельяненко.

- За распитие спиртного в общественном месте был составлен административный протокол,- сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Сопротивление полицейским он не оказывал. Сам спортсмен ситуацию не комментирует.

Отметим, что Емельяненко уже во второй раз за последние два месяца попадает в поле зрения правоохранителей: в марте он устроил пьяные гонки с полицией в Кисловодске. Бойца тогда арестовали на 10 суток и лишили водительских прав.

КСТАТИ

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В Кисловодске вдрызг пьяный боец смешанных единоборств помял несколько авто и обматерил полицейских (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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