В Москве задержали бойца Александра Емельяненко

Днем в воскресенье, 12 мая, жители улицы Восточной в Москве заметили во дворе жилого дома крепкого мужчину с бутылкой спиртного в руках. Вел себя он агрессивно, а внешне оказался подозрительно похож на бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. На замечания дебошир не реагировал и тогда кто-то из очевидцев позвонил в полицию.

Полицейские прибыли за считанные минуты и попросили "героя" предъявить документы. Жители не обознались, это был тот самый Александр Емельяненко.

- За распитие спиртного в общественном месте был составлен административный протокол,- сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Сопротивление полицейским он не оказывал. Сам спортсмен ситуацию не комментирует.

Отметим, что Емельяненко уже во второй раз за последние два месяца попадает в поле зрения правоохранителей: в марте он устроил пьяные гонки с полицией в Кисловодске. Бойца тогда арестовали на 10 суток и лишили водительских прав.

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