2019-05-12T19:29:20+03:00
Спорт

"Манчестер Сити" второй год подряд выиграл чемпионат Англии по футболу

До последнего тура шла гонка за "золото" против "Ливерпуля"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хосеп Гвардиола второй год подряд приводит "Манчестер Сити" к победе в чемпионате Англии.Хосеп Гвардиола второй год подряд приводит "Манчестер Сити" к победе в чемпионате Англии.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 12 мая, в чемпионате Англии по футболу был сыгран последний тур, по итогам которого наконец-то определился победитель Премьер-Лиги. Им стал "Манчестер Сити" второй год подряд. В гостевой игре финального тура сезон он разгромил со счетом 4:1 "Брайтон".

На 27-й минуте поединка счет открыл игрок хозяев Гленн Мюррей. Но затем забивали только гости: Серхио Агуэро (28-я минута), Эмерик Ляпорт (38), Рияд Марез (63) и Илкай Гюндоган (72).

Эмерик Лапорт - автор одного из голов "МанСити" в этой игре. Фото: REUTERS

Эмерик Лапорт - автор одного из голов "МанСити" в этой игре.Фото: REUTERS

Главной интригой был и результат параллельной игры. В ней "Ливерпуль" победил 2:0 "Вулверхэмптон". И по итогам сезона в турнирной таблице один балл разделил двух фаворитов: "Манчестер Сити" набрал 98 очков, "Ливерпуль" - 97 баллов. К последнему туру команды подошли с феноменальными сериями "МанСити" - 14 побед подряд, "Ливер" - девять.

Пять лет назад эти же команды бились за чемионство и тогда "Манчестер Сити" тоже взял верх. А последний же раз "Ливерпуль" был чемпионом Англии в сезоне 1989/1990 годов. Для "горожан" это - шестая победа в истории в чемпионате Англии, а под маркой "Премьер-Лиги" - четвертый успех. В этом сезоне у "Манчестер Сити" есть уже Кубок Лиги, Суперкубок Англии. А 18 мая клуб ждет битва за Кубок страны с "Уотфордом".

Праздновали чемпионство "Манчестер Сити" всей командой. Фото: REUTERS

Праздновали чемпионство "Манчестер Сити" всей командой.Фото: REUTERS

Суммарно же в коллекции "МанСити" - пять Кубков Англии, шесть Кубков Лиги и пять Суперкубков Англии. Однажды же клуб выиграл и еврокубок - это был ныне уже не существующий Кубок обладателей Кубков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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