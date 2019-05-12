В Сочи стартовал восьмой финал корпоративного фестиваля «Факел»

С 11 по 17 мая Красная поляна (Сочи) стала центром притяжения творческих коллективов и солистов из России, Беларуси, Кыргыстана. Также в мероприятии приняли участие гости из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана и Боливии.

Номинантам предстоит сразиться за победу в нескольких творческих номинациях. Так, на суд строгого жюри участники представят программы в номинациях «вокал», «хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» и фольклор. Победителями станут лучшие исполнители и творческие коллективы в нескольких возрастных группах в диапазоне от 5-и и старше 17 лет.

Об этом журналистам рассказали организаторы и партнеры фестиваля на пресс-конференции, прошедшей перед началом первого конкурсного дня.

Несмотря на то, что участники «Факела» не являются профессиональными артистами, никаких поблажек от судей не будет. Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

Как сообщила председатель жюри, руководитель академического хора им. М.Е. Пятницкого Александра Пермякова, несмотря на то, что участники «Факела» не являются профессиональными артистами, никаких поблажек от судей не будет.

- Сегодня грань между профессиональным искусством и коллективами народного творчества очень тонкая, практически стертая. Традиционное искусство – это сохранение и развитие традиций и популяризация того или иного жанра. К счастью, коллективы народного творчества лишены жестких рамок. Они творят в меру своего таланта. И за все годы, которые я возглавляю жюри фестиваля, к великому счастью, я пришла к выводу, что на сегодняшний момент профессиональным коллективам есть чему поучиться у коллективов народного творчества «Газпрома», - заявила Александра Пермякова.

Представитель компании CNPС, заместитель генерального секретаря Союза работников культуры и искусства отметил, что в Китайской национальной нефтегазовой корпорации уделяют большое внимание развитию корпоративной творческой самодеятельности. И пример российского «Факела» вдохновил китайских коллег на создание собственных творческих коллективов из числа сотрудников компании.

- Мы уже не первый год проводим совместные творческие фестивали. В прошлом году этот фестиваль прошел в китайском городе Гуанчжоу. В честь этого великого события мы даже написали песню «Русско-китайский огонь», которая, не побоюсь сказать, достойна стать величайшим произведением искусства. Мы представим ее и на фестивале «Факел» в Сочи. В китайской национальной нефтегазовой корпорации развитие творческих коллективов уже стало традицией. Наши исполнители достигли больших успехов и теперь они выступают не только в Китае, но и на разных площадках мира. Надеюсь, вместе с компанией «Газпром» мы продолжим нашу дружбу и обмен опытом не только в профессиональной сфере, но и в области искусства», - сказал Чжао Хуншен.

Красная поляна стала центром притяжения творческих коллективов и солистов из России, Беларуси, Кыргыстана Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

Затем наступил самый торжественный момент дня, положивший начало творческим состязаниям артистам из разных регионов страны и зарубежья. Впервые конкурсанты встретились на церемонии открытия фестиваля, которая состоялась на сцене концертного зала «Роза Холл».

Первый конкурсный день сразу выявил несколько серьезных кандидатов на победу. Как отметили организаторы, в этот раз финал обещает стать настоящей битвой титанов, а жюри фестиваля придется нелегко определить победителей среди такого созвездия талантов.

- Исполнительский уровень «Факела» очень высок. Достижения наших артистов отмечены на национальном уровне. Например, руководители двух фольклорных коллективов — «Раштав» из ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и «Сибирский сувенир» из ООО «Газпром трансгаз Томск» — лауреаты премии Правительства РФ «Душа России». Мы создаем условия для творчества, но заниматься им или нет – решают только люди. Изначально это была их инициатива, которую мы поддержали. Я всегда говорю: все, что не насаждается «сверху» - благое дело, - отметил заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов.

В этот же день в фойе КЗ «Роза Холл» прошел конкурс «Юный художник». Авторы лучших работ примут участие в финале фестиваля 16 мая. Завершающим аккордом «Факела» станет гала-концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы и солисты из России и ближнего и дальнего зарубежья.