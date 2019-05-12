Дочь Хакамады бросила старого жениха и нашла нового

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом. Мария Сиротинская призналась, что она не расстроена из-за перемен в личной жизни, потому что обрела любовь с новым избранником.

21-летняя дочь Ирины Хакамады долгое время публиковала фотографии с бойфрендом Владом Ситдиковым - чемпионом мира по жиму штанги лежа среди юниоров. Влюбленные проводили много времени вместе, веселились и путешествовали. Мария Сиротинская даже признавалась, что собирается замуж. Молодые люди встречались около двух лет.

sirotinskaiamariia Мой любимый парень качает меня на море

Однако неожиданно в блоге девушки появилась фотография другого молодого человека. "Это мой любимый друг", - подписала снимок Мария в Инстаграме. Дочь политика и журналистки Ирины Хакамады также написала и в Facebook, что у нее новый парень, и опубликовала совместное фото с ним. "Это мой молодой человек", - гласит подпись к фото. Потом Мария добавила еще одно фото, где просто лицо ее нового парня.

Избранником Сиротинской оказался Артем Турчинский. Судя по фото, с Артемом она познакомилась благодаря театру, в котором играет. Мужчина тоже является актером.

sirotinskaiamariia Новым избранником Марии Сиротинской оказался Артем Турчинский

Для многих известие о новом женихе Марии стало полной неожиданностью. Поклонники удивились переменам в личной жизни дочки Хакамады и засыпали ее вопросами. Девушка подчеркнула, что разрыв с Владом ее больше не волнует. "Пусть мучается! Мне на него все равно. Мы не сошлись характерами, поэтому и расстались", - написала она в комментариях.

Мария и Влад встречались более двух лет. Молодой человек часто рассказывал, что дочь Хакамады покорила его с первого взгляда. Возлюбленная тепло отзывалась о второй половинке. В 2017 году молодые люди заявили, что хотят пожениться. Тогда Ирина Хакамады не стала выступать против такого решения, но посоветовала им не торопиться.

sirotinskaiamariia Мария Сиротинская и Влад Ситдиков

Последняя совместная фотография Марии и Влада была опубликована в микроблоге Ситдикова 30 апреля. Были ли Влад и Мария на тот момент все еще вместе, неизвестно.

Ирина Хакамада во всем поддерживает наследницу. Они часто выходят в свет вместе и путешествуют вдвоем. В интервью Хакамада не раз признавалась, что Мария - желанный ребенок. "Случился сумасшедший роман, безумная любовь. В 42 года я понимала, что она, наверное, последняя в моей жизни. Мы хотели ребенка. Я не верила, что получится, и вдруг получилась. Маша - желанное дитя", - делилась Хакамада. О диагнозе дочки - синдром Дауна - она узнала, когда была беременна. Рожать политик отправилась в Соединенные Штаты. За 21 год жизни Маши им многое пришлось пережить. В 2004 году у ребенка обнаружили рак крови. Однако врачи смогли вылечить девочку, поскольку недуг был на ранней стадии. Сейчас Мария Сиротинская ведет активный образ жизни и часто рассказывает в соцсетях о своих достижениях и творческих планах. Она участвует в фотосессиях, модных показах и и даже умеет исполнять танец живота. С возрастом Сиротинская начала проявлять интерес к театру и приняла участие в нескольких спектаклях.