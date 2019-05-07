Трагедия в Шереметьево: может ли самолет безопасно сесть с полными баками топлива и как должны были вести себя пассажиры

Вечером 5 мая Superjet 100 компании «Аэрофлот» вылетел из «Шереметьево» в Мурманск. В 18.03 самолет начал набор высоты. На борту - 78 человек (включая 5 членов экипажа). Через 7 минут в самолет бьет молния, после этого возникают проблемы с радиосвязью. Экипаж запускает аварийный канал, но он работает нестабильно. Через 14 минут командир экипажа Денис Евдокимов сообщает диспетчеру о нештатной ситуации, отправив код «7700» (это означает «чрезвычайная ситуация»). Самолет возвращается в «Шереметьево».

В 18.30 (через 27 минут после взлета), не выработав и не слив лишнее топливо, Superjet садится на ВВП, но его тут же подбрасывает в воздух на высоту около десяти метров. Самолет снова садится и вдруг вспыхивает. Наконец лайнер останавливается. У переднего выхода разворачивается надувной трап. По нему экипаж выводит пассажиров. Задняя часть фюзеляжа горит, многие не успевают выбраться. Позже станет известно, что погибли 40 пассажиров и бортпроводник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Защищены ли самолеты от удара молнии?

С молнией встречались практически все летчики, с которыми мы поговорили. Но все как один говорят: опасность преувеличивать не стоит, это не ракета. Даже если что-то оплавит, то серьезных повреждений это обычно не вызывает.

- Мне однажды молния ударила в антенну дальней связи, - вспоминает генерал-майор Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России. - Вышла связь из строя. Дыра - аж солнце видно. Ну что - нормально, лечу дальше...

- Как правило, разряд молнии попадает в те устройства, которые излучают сигнал или принимают его, - уточняет заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Главная опасность молнии в том, что она может разрушить электронные системы управления. А «Суперджет» весь нашпигован такими системами.

- Авиаконструкторы во всем мире пошли не по тому пути, - считает летчик-испытатель Николай Пушенко, испытывавший самолеты «Суперджет». - Делают электрические самолеты без дублирующих систем. Этого нельзя делать: в атмосфере слишком сильны электрические поля, которые могут влиять на авионику. На «Суперджете» все электросигналы замкнуты на один конвертер, а оттуда уже подаются к элементам самолета, управляют гидравликой, другими системами. Этот конвертер расположен в хвостовой части. Так вот, если молния ударяет в него, то все - мы самолет теряем. Чтобы этого не произошло, нужно предусмотреть системы, на которые молния или другие электромагнитные колебания не воздействуют. Например, тросики для механического управления рулями. Американцы на своих самолетах протягивают такие тросики. У нас были замечательные Ту-134, Ту?154, с которыми в этом плане никаких проблем не было. Пусть хоть 10 раз молния ударит, я его спокойно в поле посажу. То есть главная защита от молнии - это наличие дублирующих систем, на которые не влияет электромагнитное излучение.

Возможна ли нормальная посадка с полными баками?

В теории - да. Но обычно это делают в самых экстренных ситуациях, когда иначе сесть невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

- У каждого самолета есть два расчетных веса - максимальный взлетный и максимально посадочный, - объясняет авиаэксперт Валерий Постников. - Здесь очевидно, что «Суперджет» не успел выработать керосин из баков и пилоты сажали его с превышением допустимого веса. Остальное можно рассмотреть на видео: борт касается земли, но его подбрасывает, происходит «козление» (так пилоты называют скачки на взлетно-посадочной полосе. - Авт.), после второго удара ломаются шасси, происходит разрушение турбопроводов, и керосин вспыхивает.

- Обычно при аварийной посадке в аэропорту вылета командир воздушного судна уходит на второй круг, чтобы сжечь топливо и сделать самолет более легким, - объясняет эксперт Александр Романов, который больше 20 лет отлетал на разных типах самолетов первым пилотом. - Либо у некоторых моделей для экстренных ситуаций есть система автоматического сброса топлива (у «Суперджетов» ее нет. - Авт.) - пилоты знают зоны сброса, малозаселенные места, где это можно сделать.

Что думают о самолете Sukhoi Superjet 100 специалисты?

- Я с «Суперджетом» знаком давно, много летал на нем, принимал участие в конструировании кабины, - говорит Николай Пушенко. - Самолет очень хороший, надежный, хорошая тяга двигателей. Пилотирование удобное, мягкое, управляется, как истребитель. Стоят системы, которые исправляют неточные движения пилота. Но, как показал этот случай, когда пилот переходит на прямое управление, могут возникнуть проблемы. На «Суперджете» я пробовал на тренажере имитировать посадку без участия электроники. Не получилось с первого раза. Можно научиться, конечно, но это очень сложно, особенно для гражданских летчиков.

- Мне показалось неудобным расположение штурвала (его еще называют сайдстиком. - Авт.) под левой рукой у командира воздушного судна, - говорит Владимир Попов. - В экстренной ситуации у летчика-правши при прямом управлении без участия электроники это могло вызвать какие-то сложности. Но отказываться от «Суперджета» не нужно. Надо разобраться в ситуации, учесть эти горькие уроки, что-то доработать, если потребуется.

Впрочем, к левому расположению сайдстика можно привыкнуть, считает летчик-испытатель Николай Пушенко.

Где сейчас летают «Суперджеты» и сколько?

«Суперджет 100» стали выпускать с 2008 года. С тех пор произведено более 180 машин, отправлено в авиакомпании 152, эксплуатируется 118. На начало 2019 года помимо России (более 100 машин) самолеты этой марки эксплуатируются авиакомпаниями Казахстана, Мексики и Таиланда. Ранее в этом списке были еще и Армения, Лаос, Ирландия, Индонезия. Кроме того, в прошлом году от самолетов «Сухого» отказалась бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, а в феврале 2019-го - ирландская CityJet.

С 2012 года с «Суперджетами» зафиксировано 7 летных происшествий. Помимо катастрофы в «Шереметьево», человеческими жертвами закончился и полет в Джакарте 9 мая 2012 года. Тогда после столкновения самолета с горой погибли все 45 человек, находившихся на борту.

Кто использует этот самолетФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Какие версии есть у следствия?

Дело об аварийной посадке самолета ведут следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Фрагменты сгоревшего самолета складывают в ангаре, чтобы частично воссоздать ход аварии. Специалисты уже приступили к расшифровке бортовых самописцев - «черных ящиков». Параллельно продолжаются опросы выживших пассажиров, исследуются записи переговоров пилотов и видео с камер, установленных на территории «Шереметьево».

Сейчас у следствия несколько версий. Среди них - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техников, которые осматривали борт перед взлетом; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707011" frameborder="0"></iframe> Видео самолета рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, на утро после трагедии.

Как должны вести себя пассажиры в случае подобных ЧП?

- Если происходит аварийная посадка, экипаж предупреждает об этом пассажиров, - объясняет Валерий Постников. - Стюардессы просят наклониться, принять позу эмбриона, зажать голову между ног. Но здесь этого не было. Шла штатная посадка. Не имелось предпосылок к тому, что самолет загорится. При аварийной посадке крайне важно не поддаваться панике. Если все начнут бегать туда-сюда, устойчивости судну это явно не добавит. А задача стюардов - не допустить, чтобы люди вставали со своих мест и начинали двигаться по салону.

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