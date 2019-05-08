Жеребенок Чубчик

Конкурс «Фотоохотники» продолжается уже третий год, и наши читатели присылают замечательные снимки дикой природы. Но сегодня мы сделаем акцент не на фотографиях, а на тексте. Вот какой рассказ прислала нам Прасковья Федулова из поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа Московской области.

Ночь осенняя, темная, холодная, моросит мелкий нудный дождь... Сегодня мы пасем лошадей, пошли в ночное по собственному желанию. Нас четверо. За старшего мой братан, 15-летний Саня. Помощник ему наш ровесник, сосед Миха 12 лет, и мы с Таськой - вроде бы как группа поддержки.

Лошади мирно щипали траву, изредка пофыркивая. Одна Звездочка стояла в стороне со своим жеребеночком Чубчиком. Красивый, глаз не отвести: светло-коричневой масти, на правом боку белое пятнышко, на лбу, как у матери, звездочка. Гривка его, такая мелкая и густая, чуть-чуть колышется от ветра. На лбу меж ушей маленький завиток-чубчик, а хвостик с варежку. Ножки крепкие, высокие. И за чубчик на лбу так его и назвали - Чубчик. Он то и дело подходил сосать молочко к своей мамке Звездочке. Та ласково его подпихивала, толкала под вымя.

Глава табуна - высокий черный молодой жеребец Ястреб. Он щиплет-щиплет траву, а сам косо поглядывает на стадо. Порядок ли у них. Вдруг он яростно заржал. Встал на дыбы и передними ногами бил в воздухе, оскалив крепкие белые зубы. Затем вплотную подошел к кобылам, ткнул мордой Чубчика поближе к материному животу. Лошади подняли уши, заржали.

Мы испугались. Крикнул Саня что есть силы: «А ну все мигом на комбайн!», который стоял рядом.

Вдруг из леса показалась стая волков, сначала они надрывно тонко выли, потом громче и уже угрожающе.

Лошади насторожились и захрапели сильнее. Стали бить ногами о землю. Ястреб обошел всех, стал мордой тыкать их, собирая в кучу. Подошел к Звездочке, подтолкнул жеребенка к шее матери. Она поняла угрозу, стала переминаться с ноги на ногу. Заржала на всю округу. Чубчик тоненьким голоском вторил матери. Лошади, поняв, все как одна сгруппировались в кружок. Головы вместе, задом навстречу рассвирепевшим хищникам. Волки приближались, клацая клыками. Сколько их… Не сосчитать. Нас-то было четверо. Саня что есть духу закричал: «Они хотят сожрать нашего Чубчика!» И давай стегать в воздухе плетью. «На-ка сунься, на-ка сунься!» - хрипло кричал он.

А волки близко, их вожак уже хватает за хвост Звездочку, она яростно отбивается копытом. Все стадо лошадей вплотную сжалось, взяв в круг жеребенка.

Но вот уже четверо серяков повисли на хвосте у Звездочки. Попятился Ястреб. И так хватил копытом хищников, что трое мигом отпрянули. А тяжеловоз по кличке Мальчик двинул по пасти четвертого. Волк взвыл, поджал хвост - и назад.

Я на комбайне звеню и звеню колокольцем. Таська ревет, я ей в тон.

- Чубчик, Чубчик, сберегись! Миленькие лошадушки, отгоните волков!

А волки наступают. Ястреб вышел из круга и давай крушить уже передними копытами хищников. Стая поредела, вожак, оставляя за собой дорожку крови, повел всех их в лес. Мы плачем, бьем по железу, зовем на помощь…

…И вдруг выстрел в деревне.

- Все, нас услышали! - заорали мы. Не помня себя, спрыгнули с комбайна.

- Сейчас, сейчас, миленькие, помогут нам!

А лошади так тесно сгруппировались, оберегая детеныша Звездочки, что никак не верили и не хотели размыкаться. Ястреб победоносно стоял рядом. Уши и ноги его вздрагивали. По задней текла кровь. Звездочка всхрапывала и нежно трогала свое дитя...

Из деревни бежали люди к нам на выручку... Но лошади уже справились сами. Отстояли Чубчика.

БУДЬ В КУРСЕ

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть интересные рассказы о природе с фотографиями, вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

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