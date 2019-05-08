Моцарт, осторожнее с бутербродами!

Есть в интернете сообщества, где любой желающий может поделиться случаем из жизни. Истории порой весьма странные, но в этом есть своя прелесть.

* * *

«Как же интересно изучать свою родословную. Сейчас у меня в фото и видео история жизни не менее 35 родственников, многих уже нет в живых. Не начни я просто оцифровывать VHS-кассету, я бы не увидел фото моих родителей, когда они были малышами, не увидел бы фотографий своих бабушек в школьной форме, фотографий времен ВОВ, не нашел бы дневник прапрадеда о его путешествии в наш город в 1914 году, не познакомился бы с родственниками из других городов. Много труда и времени, но усилия того стоили!»

* * *

«Любим с мужем играть в игру перед сном. Я беру кота, заворачиваю в пеленку, как новорожденного, подхожу к мужу и, вручая ему сверток с котом, торжественно говорю: «Ну, папаша, поздравляю! У вас кот!» Муж в ответ радуется, принимает кота, и мы начинаем бурно обсуждать, на кого похож кот и чьи у него глазки».

* * *

«В детстве, лет в восемь - десять, я ходила заниматься в музыкальную школу. Моя учительница музыки иногда уходила из класса, оставляя меня разучивать пьесу, а на подоконнике лежали ее бутерброды. Я смотрела на них и думала, как здорово было бы посыпать их ядом, чтобы училка съела их и умерла, и мне не пришлось бы больше заниматься музыкой. Это похлеще, чем Моцарт и Сальери у Пушкина!»

* * *

«Я мужчина. И я очень боюсь собак. Чуть ли не до дрожи в коленках, когда вижу стаю. Два года назад, возвращаясь домой с работы днем, попал в кошмар наяву. Меня окружили беспризорные собаки, сначала пытался убежать, потом кидался камнями, всем, что попадалось под руку. Вдруг мне стала помогать девушка, размахивая своим рюкзаком, мы отбились. Не знаю, откуда в ней столько смелости, с виду такая хрупкая.

Она мой герой, уже около года женаты, планируем завести собаку».

* * *

«Попросили меня как-то сходить с племянницей на утренник. Там разговорились с молодым человеком, и он спросил: «Сколько вам лет?» Кольца на пальце нет, думаю, ну ладно, почему бы и нет. Гордо отвечаю, что мне 21 год. Кто же знал, что на этот вопрос надо отвечать возраст ребенка!»

С сайта vk.com/overhear