2019-05-07T09:41:36+03:00
Анекдоты

Моцарт, осторожнее с бутербродами!

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
Поделиться:
Изменить размер текста:

Есть в интернете сообщества, где любой желающий может поделиться случаем из жизни. Истории порой весьма странные, но в этом есть своя прелесть.

* * *

«Как же интересно изучать свою родословную. Сейчас у меня в фото и видео история жизни не менее 35 родственников, многих уже нет в живых. Не начни я просто оцифровывать VHS-кассету, я бы не увидел фото моих родителей, когда они были малышами, не увидел бы фотографий своих бабушек в школьной форме, фотографий времен ВОВ, не нашел бы дневник прапрадеда о его путешествии в наш город в 1914 году, не познакомился бы с родственниками из других городов. Много труда и времени, но усилия того стоили!»

* * *

«Любим с мужем играть в игру перед сном. Я беру кота, заворачиваю в пеленку, как новорожденного, подхожу к мужу и, вручая ему сверток с котом, торжественно говорю: «Ну, папаша, поздравляю! У вас кот!» Муж в ответ радуется, принимает кота, и мы начинаем бурно обсуждать, на кого похож кот и чьи у него глазки».

* * *

«В детстве, лет в восемь - десять, я ходила заниматься в музыкальную школу. Моя учительница музыки иногда уходила из класса, оставляя меня разучивать пьесу, а на подоконнике лежали ее бутерброды. Я смотрела на них и думала, как здорово было бы посыпать их ядом, чтобы училка съела их и умерла, и мне не пришлось бы больше заниматься музыкой. Это похлеще, чем Моцарт и Сальери у Пушкина

* * *

«Я мужчина. И я очень боюсь собак. Чуть ли не до дрожи в коленках, когда вижу стаю. Два года назад, возвращаясь домой с работы днем, попал в кошмар наяву. Меня окружили беспризорные собаки, сначала пытался убежать, потом кидался камнями, всем, что попадалось под руку. Вдруг мне стала помогать девушка, размахивая своим рюкзаком, мы отбились. Не знаю, откуда в ней столько смелости, с виду такая хрупкая.

Она мой герой, уже около года женаты, планируем завести собаку».

* * *

«Попросили меня как-то сходить с племянницей на утренник. Там разговорились с молодым человеком, и он спросил: «Сколько вам лет?» Кольца на пальце нет, думаю, ну ладно, почему бы и нет. Гордо отвечаю, что мне 21 год. Кто же знал, что на этот вопрос надо отвечать возраст ребенка!»

С сайта vk.com/overhear

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У алтайской психиатрической клиники сорвало крышу
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
За что фотографа Ким Чен Ына выгнали из партии
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Разве королевское это дело - британские колготки носить?
В каком непредсказу­емом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram