2019-05-13T15:34:24+03:00
Общество

Сибирячка через 63 года нашла пропавших сестер-тройняшек

Женщина выполнила последнюю просьбу мамы
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Все эти годы Людмила Поджарова верила: ее сестры обязательно найдутся. Фото: Личный архивВсе эти годы Людмила Поджарова верила: ее сестры обязательно найдутся. Фото: Личный архив
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Людмила Поджарова из Омской области - пенсионерка. 61-летняя женщина живет с любимым мужем, воспитывает внуков, в доме - достаток. И лишь одно до недавнего времени терзало душу: сибирячка обещала маме выполнить ее последнюю просьбу - отыскать своих сестер-тройняшек...

«Отдала на время»

Жизнь Прасковьи Фроловны Пухаевой, мамы Людмилы Поджаровой, складывалась непросто. В 11 лет Прасковья осталась сиротой. Скиталась, снимала угол, работала няней, домработницей, чтобы прокормиться. Влюбилась в парня, родила сына Юру. Но отец ребенка ее бросил. Через год познакомилась с другим мужчиной, Иваном, от которого родила тройняшек - Любу, Таню и Нину. 28 февраля 1956 года, когда тройня появилась на свет, их старшему брату Юре исполнилось три годика.

Но и отец тройни исчез из жизни Прасковьи. Молодая женщина осталась одна с четырьмя детьми на руках. Хозяева дома, где снимала комнату Пухаева, указали ей на дверь. Прасковья была в отчаянии. Люди посоветовали отдать детей на время в Дом ребенка. В мае 1956-го женщина привезла девочек-тройняшек и сына Юру в детдом. Думала - на время. А когда вернулась за детьми - Юра ее ждал, а тройняшек уже удочерили.

Прасковья Пухаева с сыном: маленький Юрий дождался маму в детдоме, а сестренок-тройняшек удочерили. Фото: Личный архив

Прасковья Пухаева с сыном: маленький Юрий дождался маму в детдоме, а сестренок-тройняшек удочерили. Фото: Личный архив

«Взяла к себе семья военных»

- Потом мама снова встретила любовь и в 1957 году родила дочь Раю, а в 1958-м - меня, - рассказывает Людмила Николаевна, младшая дочь Пухаевой. - Пока мы с Раей не пошли в школу, мама занималась с нами, была здорова. И старший брат Юра всегда был с нами. Я с детства видела, что мама часто перебирает три свидетельства о рождении и вложенные в них фотографии младенцев. Разложит, смотрит на них, плачет. Я спрашивала: кто это? Мама мне рассказала про сестренок. Объяснила, что отдала детей на время, надеялась найти жилье, работу и забрать девочек-тройняшек и сына. А когда вернулась за ними, ей сказали, что всех трех девочек удочерила семья военных. Мол, попали в хорошие руки и искать их не надо... Мама сильно переживала, хотела найти дочек. Но ей сказали, что есть тайна усыновления, и адреса семьи, куда девочки попали, не дали.

Со временем желание найти дочек превратилось у Прасковьи в навязчивую идею. Она постоянно рвалась на поиски тройняшек и сильно тосковала.

- Могла уйти в соседнюю деревню, лечь там на могилку и лежать, - вспоминает Людмила Николаевна. - Семейная жизнь мамы не заладилась. Наш отец стал гулять, а у мамы начались приступы душевной болезни. Врачи забирали ее в больницу и оставляли на несколько месяцев. Мы с сестрой и братом оставались дома одни. Порой даже есть было нечего. Питались рыбой, которую Юра ловил летом и сушил мешками, складывая на чердаке. Директор школы обратился в сельсовет: мол, дети без присмотра. Мама - в больнице, она там лежала по полгода. Отец пил, потом заболел воспалением легких и умер. Брат тогда был уже в 8-м классе, собирался идти в ПТУ. И мы с сестрой попали в детдом. Когда мама выходила из больницы, она приезжала и забирала нас домой. Но потом у нее вновь начинались приступы, когда она смотрела пустыми глазами и не отдавала себе отчета в происходящем. Маму снова закрывали в больнице, а мы возвращались в детдом.

Начала поиски в 10 лет

- Я уже с 10 лет стала искать сестер, - говорит Людмила Николаевна. - Когда первый раз в детдом с сестрой попала, поняла, каково это. Стала думать о тройняшках - вдруг им наша помощь нужна? Написала письмо в облоно - областной отдел образования. Оттуда пришел ответ на имя директора нашего детдома. Меня отругали и сказали, чтобы я не занималась глупостями. Я ответила: «Вот вырасту и все равно буду искать своих сестер!»

Людмила Поджарова оканчивала 10-й класс, когда ее мама умерла.

- Перед смертью она просила меня, чтобы я нашла девочек. Это была ее последняя воля, и я поклялась, что сделаю это, - продолжает Людмила Поджарова. - В Омске раньше везде стояли киоски - адресные бюро. Я давала фамилию, имя, отчество сестер, но никто ничего не находил. Куда я только не обращалась за все эти годы. Писала в программу «Жди меня», все инстанции прошла вдоль и поперек в Омске. И в Дом ребенка этот ходила, потом он закрылся. Мне подсказали обратиться в Исторический архив. В архиве мне показали документы, из которых я узнала, что тройняшек взяли не в одну семью, а в разные. Самой первой забрали Нину. Ей было пять месяцев. Потом взяли Таню, затем Любашу. Когда я узнала об этом, так плакала! Мало того что они с нами разлучены, так еще и между собой! Но тайну удочерения мне не выдали - кто в какую семью ушел.

Как сейчас выглядит еще одна сестра, Нина, и как сложилась ее жизнь, неизвестно. Осталось лишь ее фото в младенчестве. Фото: Личный архив

Как сейчас выглядит еще одна сестра, Нина, и как сложилась ее жизнь, неизвестно. Осталось лишь ее фото в младенчестве. Фото: Личный архив

Любовь - в Омской области, Татьяна - в Сочи

У Людмилы, сестры Раисы и брата Юрия семейная жизнь сложилась благополучно. Все живут со своими половинками, вырастили детей, нянчат внуков, а кто-то уже и правнуков. Раиса и Юрий советовали Людмиле больше не думать о поиске тройни, но она не успокаивалась.

И вот недавно 13-летний внук Людмилы Поджаровой отправил письмо на Первый канал с просьбой помочь его бабушке найти сестер-тройняшек. И удача улыбнулась.

То, что произошло дальше, Людмила называет чудом. Одновременно откликнулись две ее сестры. Любовь и Татьяна позвонили и рассказали: они попали к хорошим мамам и не сразу узнали, что их удочерили.

Любовь Есина, как оказалось, поселилась недалеко - в селе Юрьево Омской области. Злые языки с детства судачили, что она удочеренная. Но мама подводила ее к зеркалу и говорила: «Смотри, как мы с тобой похожи! Я твоя родная мама». Но когда в 20 лет Любовь вышла замуж, после свадьбы попросила родителей все-таки рассказать, как все было. И они признались, что удочерили Любу. И что у нее есть еще две сестры из их тройни. Любовь уже 42 года живет со своим единственным мужем, она - многодетная мать, родила и воспитала четверых сыновей и дочку.

Любовь Есина всю жизнь прожила в соседнем селе, неподалеку от сестер и брата. Фото: Личный архив

Любовь Есина всю жизнь прожила в соседнем селе, неподалеку от сестер и брата. Фото: Личный архив

- В моем селе Юрьево все знают мою историю. И когда увидели сюжет про пропавших 63 года назад тройняшек, сразу прибежали ко мне, - рассказала «КП» Любовь Есина. - Когда я увидела Люду, младшую сестру, сразу почувствовала: родная! Мы сравнили документы, все совпало - я была последней из удочеренных, мне было восемь месяцев.

Татьяна, вторая сестра-тройняшка, нашлась в Сочи, куда она перебралась из Омска в 1986 году. Татьяна Дудко живет у моря с дочкой и внучкой, работает врачом в санатории. Ей тоже повезло с приемной мамой, которая была очень доброй и любящей.

Татьяна Дудко поселилась в Сочи: она работает врачом в санатории. Фото: Личный архив

Татьяна Дудко поселилась в Сочи: она работает врачом в санатории. Фото: Личный архив

- Мама работала кассиром на заводе, - рассказала Татьяна Дудко. - Ее муж через короткое время оставил ее, и она воспитывала меня одна, потом вышла замуж за мужчину с двумя детьми. О том, что я неродная, узнала в 2011 году - перед смертью мама показала мне справку об удочерении.

- Сколько было радости, когда мы встретились, - говорит Людмила Поджарова, - Сбылась мечта моей жизни!

- Вы сейчас продолжаете общаться с сестрами?

- Конечно. Ездим друг к другу в гости, почти каждый день перезваниваемся. Мы как будто сто лет друг друга знали! Все-таки кровь берет свое. Не знаю, почему Нина не откликается. Мы продолжаем ее искать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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