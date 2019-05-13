Утоли его печали, Натали...

Годом позже он написал другу, князю Вяземскому: «Первая любовь всегда есть дело чувства. Вторая - дело сладострастия, видите ли! Моя женитьба на Натали (которая, в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена».

И ведь отважился все-таки…

Незадолго до того дня, как он сделал предложение юной Натали Гончаровой, в короткое время Пушкин - по любви! - делал предложение Екатерине Ушаковой, которая после долгих колебаний согласилась выйти за него замуж, а потом вдруг отказала, узнав, что Пушкин ходит к гадалке и та наколдовала: он «умрет от своей жены». Он не верил - не смеялся, а хохотал над предсказанием, а Ушакова отнеслась серьезнее и, не желая губить великого уже при жизни человека, отказала ему.

А Пушкин что?

Тут же влюбился и сделал предложение другой красавице - Анне Олениной, сватался и… получил также отказ…

И вдруг - вспыхнула новая, ярчайшая звезда: шестнадцатилетняя Натали - ослепительно сверкнувшая на своем первом балу и ошеломившая поэта… Он кидается к ее родителям, просит руки их дочери, отец как-то теряется, не ведая, как ответить, а матушка Наталия Ивановна, взвесив все за и против, отказывает… Только потому, что очень небогат Александр Сергеевич, хотя слава его прокатилась по всей России… Отец поэта выручает, выделяет ему на женитьбу двести душ крепостных, Александр Сергеевич их тут же закладывает и пускает вырученные деньги на наряды невесте, на свадьбу. Только все это уже после бегства на Кавказ, от отчаяния… Пишет: «Боже мой, она почти моя…» И сам боится поверить в счастье, забыты все - ради нее одной… «Сто тринадцатая» стала первой и единственной.

И вот день свадьбы. Истекли два года мучительных выжиданий, рождающихся и рассыпающихся в прах надежд… Храм Большого Вознесения у Никитских ворот, воздух родной Москвы наполняет его уже не надеждой - уверенностью. А во время венчания Пушкин неловко задевает за аналой, уронив с него на каменный пол крест и Евангелие - когда молодые шли кругом. Пушкин мгновенно сделался бледным… Потом в руке у него потухла свеча… Но и это еще не все: его обручальное кольцо во время обмена кольцами упало на ковер… Все ахнули…

Изменял ли он ей, своей юной и любимой?.. Отважно! Часто - не особенно и задумываясь. Однажды Натали, возмущенная мужем, по ходу дела приволокнувшимся прямо при ней на балу, бросилась домой. Он вернулся поздно, веселый, непонятно на что надеясь, и с ходу получил от по-прежнему любимой жены увесистую пощечину. Другой бы пал на колени, моля о прощении, а Пушкин хохотал до слез - так понравилась ему пылкая ревность жены.

Как складывалось у них потом - знаем, помним. Жили широко - иначе не могли, свет не позволял, но бедно: пришлось заложить и остальное имение отца, женины бриллианты, которые так никогда и не выкупили - едва сводили концы с концами. Потом в их жизни появился Дантес, безумно влюбленный в Натали, которого так же безумно любила старшая сестра Натали - Екатерина, устроившая посещение Дантесом дома Пушкина - единственно ради лишь того, чтобы самой его увидеть. Дантес, потерявший голову от Натали, даже сделал предложение Екатерине, дабы упрятаться за ее спиной… Потом - дуэль.

Про ту далекую гадалку, накаркавшую про смерть от жены, друзья поэта часто вспоминали.

А в этот день, 13 мая, 190 лет назад, Пушкин сделал предложение Наталье Гончаровой.