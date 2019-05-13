«Мама» и Люба, давайте!

Если верить авторам телевизионных многосериек, наша женщина способна не только войти в горящую избу и тормознуть коня, но и раскрыть любое преступление. Сериалы о дамах, обладающих детективными задатками, - устойчивый тренд, что подтверждает очередная новинка под названием «Мама Лора» (Первый канал, по будням, 21.30). В центре внимания здесь владелица подмосковного придорожного кафе в исполнении Елены Пановой, знакомой зрителям по трилогии «Бой с тенью». За готовность прийти на выручку всем нуждающимся госпожа ресторатор получила прозвище Мама Лора - маминой заботы хватает и на мужа-неудачника, и на дочь с сыном, и на участкового, который не слишком верит в детективные способности женщины. А она готова раскрыть самое заковыристое преступление - например, кражу стройматериалов, исчезновение козла или даже загадочное самоубийство местного алкоголика.

Если кому-то показалось, что в названии фильма про даму-сыщика не хватает слова «давай», а Лору надо заменить на Любу, то вот вам Люба, правда, уже в другом сериале - «Последняя неделя» («Россия 1», по будням, 20.50). Главная героиня по имени Любовь - кардиолог, как и ее муж, сумевший изобрести искусственное сердце. Увы, после смерти дочери супруги развелись, но Любе, за которой в какой-то момент начнет ухаживать солидный бизнесмен, сыгранный Евгением Сидихиным, еще предстоит столкнуться и с бывшим мужем, и с его изобретением.

Талантливый адвокат Николай Андронов (Никита Панфилов) думает о своих клиентах даже за ужином. Фото: Кадр из фильма

Исторический детектив «Победители» (НТВ, по будням, 19.40) далек от медицины и наших дней - действие фильма разворачивается в конце позапрошлого столетия, а в центре внимания здесь не врачи, а юристы. Наиболее яркий из них - Николай Андронов, который, хоть и не является адвокатом дьявола, не проиграл пока ни одного дела. Образ Андронова во многом перекликается с известным в XIX веке русским адвокатом, выходцем из низов Федором Плевако, которому было совсем не плевако на его подзащитных. Роль Андронова - Плевако досталась звезде бесконечного криминального сериала «Пес» Никите Панфилову, также в картине снялись Никита Ефремов, Анна Чиповская и Юлия Пересильд.