Открытие ученых: каждый человек в среднем сплетничает по 52 минуты в день

Выясняя, кто больше сплетничает — мужчины или женщины, молодые или пожилые — психологи из Калифорнийского университета (University of California, Riverside - UC Riverside) обнаружили, что сплетники все без исключения. То есть, в разговорах друг с другом люди обязательно обсудят кого-нибудь из числа тех, кого нет рядом — отзовутся положительно, отрицательно или нейтрально. А то и основательно «перемоют косточки» ему или ей. По крайней мере иных не нашлось среди добровольцев, принявших участие в экспериментах, которые устроили профессор Меган Роббинс (Megan Robbins) и ее студент-выпускник Александр Каран (Alexander Karan).

Ученые анализировали разговоры 467 человек — 269 женщин и 198 мужчин, оснащенных миниатюрными записывающими устройствами под названием Electronically Activated Recorder (EAR). Выявляли сплетни. Их набралось 4003 штуки. Что составило примерно 14 процентов всех разговоров. И позволило вычислить: сплетни отнюдь не главное в общении. Хотя на них в среднем уходят по 52 минуты в день (16 часов).

Из других результатов, короткий обзор которых представлен на сайте UC Riverside, следует: люди не столь уж злы, как может показаться. Сплетничают. Но, что называется, по-доброму — отзываются об отсутствующих в основном нейтрально. Или даже позитивно.

Нейтральных сплетен Меган и Александр насчитали около 3 тысяч, положительных - 376, отрицательных — 604. Итого, почти 6 к 1 — таковы шансы, что, поминая, вас не смешают с грязью.

О знаменитостях сплетничали менее 400 раз, главное внимание уделяли знакомым и близким — почти 3500 раз.

Мифом оказалось убеждение, что представители старшего поколения — к примеру, пресловутые пенсионерки на скамейках у подъездов - главные сплетники. Отнюдь. Молодежь ни в чем им не уступает. Наоборот, превосходит. Особенно по части злобных суждений.

Среди мужчин и женщин примерно равное количество сплетников. Представительницы прекрасного пола выходят вперед лишь тогда, когда начинают говорить о ком-то в нейтральном смысле.

Одинаково часто сплетничают богатые и бедные, образованные и неучи.

Подробнее результаты исследования изложены в журнале Social Psychological and Personality Science.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Женщины не могут хранить секреты дольше 47 часов 15 минут.

Один мой женатый приятель вступил в интимные отношения со своей сослуживицей. Естественно, никому об этом не говорил. Однако через несколько дней секрет знали все в конторе. Откуда, спрашивается?!

Ответ на этот почти риторический вопрос дали в свое время британские исследователи. Они провели анонимный опрос среди особ в возрасте от 18 до 65 лет. И выяснили: 40 процентов опрошенных, став обладательницей какой-либо тайны, выбалтывают ее сразу же. Без промедления. В первую очередь посвящают в нее близких людей - подруг и матерей. А если выпьют, то и малознакомых людей.

Секрет, открытый женщине, быстро становится общеизвестным фактом.

Остальные 60 процентов держатся дольше. Но не более, чем 47 часов 15 минут. Потом - опять же выбалтывают. Иногда, правда, не весь секрет, а только его часть.

Еще одна особенность: женщины охотно распространяют конфиденциальную информацию, которая касаются третьих лиц. Например, раскрывают секреты людей, с которыми их «получатели» не знакомы. Объясняют это тем, что «не могут носить в себе столь тяжкий груз». Ну, к примеру: «Вот у нас на работе одна женщина есть, так она спит с главным бухгалтером».

Две трети опрошенных чувствуют вину, проболтавшись. Остальные — испытывают удовольствие. Либо ничего не чувствуют. Треть сообщают, что быстро забывают о рассказанном.

Как удалось установить, в среднем каждая женщина становится обладательницей трех секретов в неделю. И выдает их минимум одному человеку.

Практический вывод для тайно прелюбодействующих: не пройдет и двух суток, как ваша новоявленная любовница поделится интимным секретом с кем-нибудь из подруг. А то и с несколькими. Те передадут дальше. И понеслось с возрастающей скоростью в геометрической прогрессии.

Математики полагают: после первого «деления» потребно не более трех суток на то, чтобы секрет распространился среди всех сослуживцев. Не зависимо от их количества.