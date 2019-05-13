Центробанк перестал чеканить мелкие монеты

Копейки уходят. Такой вывод можно сделать, исходя из годового отчета Центробанка за 2018 год. В прошлом году регулятор не стал заказывать чеканку монет номиналом ниже рубля. Совокупный объем копеек в обращении за год практически не изменился. А вот сумма других монет - номиналами в рубль, 5 и 10 рублей - выросла примерно на 7%.

Как пояснили в ЦБ, копеек в обороте и так вполне достаточно, чтобы обеспечить наличные платежи. Мол, незачем плодить мало кому нужную сущность. В то же время изымать из оборота мелкую монету регулятор не собирается. В большинстве магазинов на ценниках до сих стоят и рубли, и копейки.

По мнению экспертов, необходимость в как в монетах, так и в наличных купюрах со временем будет сходить на нет. Все больше платежей проходит безналичным путем - с использованием карт. Последние данные Центробанка это доказывают.

«Расширение использования безналичных платежных инструментов оказало вли-яние на снижение доли наличных платежей в совокупном обороте розничной тор-говли, общественного питания и объеме платных услуг с 52,6% в 2017 году до 44,4% в 2018 году», - говорится в отчете ЦБ.

Впервые в прошлом году россияне расплачивались картами чаще, чем наличными деньгами. Для справки, всего в обращении находится 10 триллионов 323 миллиарда рублей в купюрах и монетах. Из них копеечных - около 6,5 млрд рублей (подробнее - см. справку).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какая мелочь в ходу

Номинал Сумма (в рублях)

1 копейка 72,8 млн

5 копеек 288 млн

10 копеек 2,5 млрд

50 копеек 3,6 млрд

1 рубль 8,2 млрд

2 рубля 7,2 млрд

5 рублей 14,2 млрд

10 рублей 62,7 млрд

По данным ЦБ (годовой отчет за 2018 год).