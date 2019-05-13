Центробанк перестал чеканить мелкие монеты
Копейки уходят. Такой вывод можно сделать, исходя из годового отчета Центробанка за 2018 год. В прошлом году регулятор не стал заказывать чеканку монет номиналом ниже рубля. Совокупный объем копеек в обращении за год практически не изменился. А вот сумма других монет - номиналами в рубль, 5 и 10 рублей - выросла примерно на 7%.
Как пояснили в ЦБ, копеек в обороте и так вполне достаточно, чтобы обеспечить наличные платежи. Мол, незачем плодить мало кому нужную сущность. В то же время изымать из оборота мелкую монету регулятор не собирается. В большинстве магазинов на ценниках до сих стоят и рубли, и копейки.
По мнению экспертов, необходимость в как в монетах, так и в наличных купюрах со временем будет сходить на нет. Все больше платежей проходит безналичным путем - с использованием карт. Последние данные Центробанка это доказывают.
«Расширение использования безналичных платежных инструментов оказало вли-яние на снижение доли наличных платежей в совокупном обороте розничной тор-говли, общественного питания и объеме платных услуг с 52,6% в 2017 году до 44,4% в 2018 году», - говорится в отчете ЦБ.
Впервые в прошлом году россияне расплачивались картами чаще, чем наличными деньгами. Для справки, всего в обращении находится 10 триллионов 323 миллиарда рублей в купюрах и монетах. Из них копеечных - около 6,5 млрд рублей (подробнее - см. справку).
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Какая мелочь в ходу
Номинал Сумма (в рублях)
1 копейка 72,8 млн
5 копеек 288 млн
10 копеек 2,5 млрд
50 копеек 3,6 млрд
1 рубль 8,2 млрд
2 рубля 7,2 млрд
5 рублей 14,2 млрд
10 рублей 62,7 млрд
По данным ЦБ (годовой отчет за 2018 год).
ИСТОЧНИК KP.RU