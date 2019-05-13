В рамках акции «Бессмертный полк» появилась «Спортивная рота»

«Бессмертный полк» в этом году пополнился уникальным отрядом – «Спортивной ротой». Его сформировали как известные, так и юные спортсмены, родственники спортсменов-фронтовиков, представители спортивных сообществ, функционеры и журналисты. Они собрались почтить честь тех, кто защищал страну в сражениях не только спортивных. Рота отправилась от знакового для отечественного спорта места – стадиона «Динамо» – и дошла до Красной площади. В составе роты отдать дань памяти героическим спортсменам пришли представители «Матч ТВ».

Специально к акции были подготовлены транспаранты с биографиями спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Часть портретов предоставил музей Победы. Федерации и клубы несли портреты спортсменов-фронтовиков, которые отстояли свободу и мир для будущих поколений.

На одной из табличек – портрет Владислава Жмелькова, вратаря в мирное время и разведчика в войну, посвятившего значительную часть своей спортивной жизни московскому «Спартаку». До войны он считался одним из выдающихся вратарей Советского Союза, в 1939 году удостоился титула лучшего спортсмена СССР, а о его фронтовых подвигах ходят легенды. По одной из них, в бою он в прыжке поймал летевшую в его сторону гранату и бросил ее обратно в противников. С фронта гвардии старшина Жмельков пришел с двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы III степени. Однако полноценно вернуться к карьере вратаря после войны Владиславу не дало ранение, тогда он занялся тренерской работой.

Специально к акции были подготовлены транспаранты с биографиями спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Под знаменем «Спортивной роты» прошли:

- ФАУ МО РФ ЦСКА

- Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» и ЧУДО академия «Спартак» по футболу им Ф.Ф. Черенкова

- Федерация тяжелой атлетики

- Федерация волейбола и молодежная команда московского волейбольного клуба «Динамо»

- Москомспорт

- Объединение болельщиков "Красно-Белый Мир"

- Федерация легкой атлетики

- Федерация конного спорта

- Всероссийская федерация самбо

- Федерация каратэ

- Федерация водного поло