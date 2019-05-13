В России стартует акция "Стоп ВИЧ/СПИД". Москвичи смогут пройти бесплатное анонимное тестирование

Шестая всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет на территории страны с 14 по 19 мая 2019 года. Целью проекта является предотвращение распространения инфекций и информирование населения о методах своевременной диагностики и профилактики данных заболеваний.

Открытие состоится 14 мая, и поскольку более 70% вновь выявленных случаев ВИЧ-заражений приходится на население в возрасте от 25 до 44 лет, то первой к обсуждению будет привлечена именно молодежь. День единых действий против вируса иммунодефицита пройдет на производстве ПАО "Кировский завод" в Санкт-Петербурге и других предприятиях страны. А в московских центрах госуслуг "Мои документы" молодые врачи из совета Департамента здравоохранения проведут тематические лекции.

15 мая ознаменуют Днем науки. Так, в Хабаровске пройдет научно-практическая конференция "Дальний Восток без СПИДа", а медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова станет открытой дискуссионной площадкой для проведения пленума на тему "Пациент с ВИЧ-положительным статусом. Как не нарушить клятву Гиппократа".

В России стартует акция "Стоп ВИЧ/СПИД"Фото: предоставлено организаторами

Дальше в программе стоит университетский день. 16 мая на базе МГТУ "СТАНКИН" состоится всероссийский студенческий форум "Остановим СПИД вместе!". Участие в интерактивном диалоге "Нужно знать, чтобы жить" примут учащиеся одиннадцати московских вузов, а на территории самого университета можно будет пройти тестирование на ВИЧ и получить консультацию. Аналогичные форумы организуют в высших учебных заведениях по всей стране. Также предусмотрены спортивные соревнования и творческие конкурсы.

Особое внимание здоровому образу жизни студентов и учащихся старших классов уделят на мероприятиях 17 мая. Молодежи предложат позаниматься спортом, включиться в волонтерские программы, а также поучаствовать в профилактических работах от вредных привычек. Об опасности различных инфекций и путях их передачи можно будет узнать от специалистов-медиков.

Москвичи смогут пройти бесплатное анонимное тестированиеФото: предоставлено организаторами

Если же вы хотите пройти бесплатное анонимное тестирование или получить консультацию, то такая возможность появится в последние дни проведения акции. 18 и 19 мая на территории ВДНХ появятся передвижные лаборатории Департамента здравоохранения Москвы. Во время последней такой акции было протестировано более полумиллиона человек, из них 0,36% оказались ВИЧ-инфицированными.

Завершающий день проекта, 20 мая, будет посвящен памяти умерших от СПИДа. В храмах Русской Православной Церкви пройдут поминальные богослужения, а на ряде зданий Москвы появится тематическая подсветка.

Также на протяжении всех пяти дней акции будет работать круглосуточная телефонная горячая линия для оказания информационной поддержки населению (8-800-555-49-43), а во всех СПИД-центрах можно получить бесплатные консультации.